Mayans azuza la interna: “Villarruel se aproxima ideológicamente más a nosotros que a Milei”

El senador nacional de Unión por la Patria, José Mayans, se metió en la interna en la cúpula del Poder Ejecutivo y resaltó a la figura de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

“Tiene, quizás, visiones más próximas a la nuestra, por esto que Javier Milei dice que es una persona anti-Estado, mientras que ella es muy nacionalista y, aparte, fue formada en esos valores”, contextualizó.

En tanto, indicó que “obviamente hicieron una especie de coalición, pero, para mí, por la dicción que ella tiene, Villarruel se aproxima ideológicamente más a nosotros que a Milei, sobre todo en materia de definiciones que hacen a las cuestiones internacionales, porque, para mí, el alineamiento regional es fundamental, y no tenemos nada que ver con el alineamiento de Milei con Estados Unidos; nosotros somos más pro integración latinoamericana”.

“Con respecto al rol del Estado, nosotros tenemos una visión que creo ella comparte, porque incluso hace poco, cuando recibió un diploma, dijo que está orgullosa de ser la universidad pública. Eso es lo que define ella”, ponderó el legislador formoseño en declaraciones a Perfil Radio.

De todos modos, aseveró que “lo importante es lo que está pasando con respecto al tema de definiciones que se van dando, por ejemplo en el tema previsional. Cuando escuché a Milei decir que hicimos una aprobación que va a llevar el 62 % del PBI, que alcanza 350 mil millones de dólares, es un disparate. Porque no tiene nada que ver lo que dice Milei con la realidad que nosotros votamos”.

Por otra parte, sostuvo que “hay un fuerte descontento social por el hecho de que la pobreza, la indigencia y el desempleo avanzan. Perdimos 600 mil puestos de trabajo en siete meses, y hay un esquema de enajenación del país”.

“Si estamos hablando de 5 millones de personas que están por debajo de los 200 mil pesos, o sea, que están prácticamente en la indigencia, está creciendo el descontento social, porque obviamente tenemos un país que está en dólares y hay gente que no puede comprar directamente lo básico, que son los medicamentos o los alimentos. Entonces, no es un programa económico decir ‘déficit cero’ y no darle nada a las provincias, que es donde se recauda”, completó.