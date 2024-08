Caseros: Echó a dos ladrones tirándoles el agua caliente que tenía en el termo

Una valiente mujer echó a dos ladrones que intentaron robarle a los gritos y tirándoles el agua para el mate que tenía en su termo, y toda la secuencia fue captada por una cámara de seguridad del local donde trabaja.

Todo sucedió el viernes pocos minutos antes de la 9.30 horas en un Pet Shop ubicado en Tres de Febrero al 3100 de la localidad de Caseros, en el partido homónimo a la calle, zona oeste del Conurbano bonaerense.

En las imágenes se observa que uno de los delincuentes simuló ser un cliente y comenzó a hacerle preguntas sobre collares y cadenas para perros, pero a los pocos segundos ingresa su cómplice al local quien sin mediar palabra encara a la comerciante y la lleva hacia el fondo del lugar.

📽| A los gritos, y echándole el agua para el mate que tenía en el termo, una mujer echó a dos delincuentes que querían robar en su Pet Shop de #Caseros (partido de #TresDeFebrero). Fue el viernes a laa 9.30 horas pic.twitter.com/xNYs88jMJg — ANDigital (@ANDigitalOK) August 26, 2024

En medio de un fuerte griterío, la mujer tomó lo único que tenía a mano, su termo con el agua del mate que estaba tomando, le quitó la tapa y empezó a tirársela a los malvivientes, quienes tras unos segundos de duda se retiraron sin llevarse nada.

“Yo estaba re asustada, grité muchísimo, estaba sola, y en cuanto yo grité el primer muchacho me cerró la puerta y pensé ‘acá soy yo o son ellos’, entonces me corrí más atrás, me agaché y agarré el termo, lo destapé y se los tiré”, relató Alejandra, la víctima y heroína, en diálogo con TN.

La mujer dijo que vio que uno de ellos tenía un arma de fuego en la cintura, y que eso la motivó a hacer algo para salvar su vida.