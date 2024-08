Otro inexplicable posteo de Milei: Bromeó sobre el diputado pedófilo prófugo

El presidente Javier Milei volvió a derrapar en redes sociales con un controversial posteo que desató un fuerte repudio.

En esta ocasión, Milei compartió en X un chiste fuera de lugar sobre Germán Kiczka, el diputado provincial de Misiones acusado de pedofilia, quien se encuentra prófugo de la Justicia y es intensamente buscado.

“Prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito”, reza la publicación, ilustrada con una foto de Kiczka junto al legislador nacional del radicalismo Martín Tetaz.

Desde el bloque de diputados nacionales de la UCR reaccionaron con enojo, y acusaron al jefe de Estado de “tomar con liviandad un delito aberrante”.

No es gracioso. @JMilei toma con liviandad un delito aberrante como el abuso de menores. Quizás debería hacer una capacitación sobre abuso infantil. @martintetaz puede defenderse, los niños que son abusados no. El presidente debe tener una conducta ejemplar, aunque no le guste.