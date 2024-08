Los Gallagher deponen las armas: ¡Vuelve Oasis!

La mítica banda británica Oasis confirmó que se vuelve a unir para una gira mundial de conciertos en 2025, a 15 años de su separación.

El grupo se originó en la ciudad de Manchester, siendo uno de los más famosas y exitosos en la historia de la música popular y rock alternativo en Reino Unido.

Liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, tuvieron una serie de discos sencillos y álbumes que definieron el sonido de los 1990, conocido como Britpop.

Tras años de animosidad y mucha especulación de una posible reunión, Liam y Noel se reconciliaron, anunciando una serie de conciertos.

“Las pistolas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera terminó. Vengan a ver. No será televisado”, informó la banda.

