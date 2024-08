“PasaMontagna” regresa al aire de Rivadavia

Pablo Montagna, uno de los periodistas que más saben -si no quien más- de los corrillos del éter, vuelve a Radio Rivadavia con PasaMontagna, su clásico ciclo de medios y espectáculos

El debut en AM 630 tendrá lugar este domingo 1 de septiembre de 14 a 16 horas, contando con la participación de las periodistas Agos Biasatti y Sabrina Céspedes.

