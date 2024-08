Yasky advirtió por un “plan orquestado” para favorecer a los genocidas

El diputado nacional de Unión por la Patria, Hugo Yasky, sentó postura en torno a la visita de los legisladores oficialistas a los genocidas que cumplen condena por delitos de lesa humanidad y en ese sentido no ocultó su “estupor”.

“Tengo la sensación de que había un plan orquestado que tenía como objetivo avanzar con algunas fórmulas que permitieran la reducción de las penas de los genocidas”, indicó en torno a las motivaciones de la excursión libertaria al penal de Ezeiza.

Asimismo, indicó que está relacionado “con otro proyecto que ha ingresado al Congreso y que pretende a través de una modificación de la Ley de Seguridad Interior asignarle a las Fuerzas Armadas injerencia en el tema de la represión interna”.

“Ambas cuestiones están vinculadas, porque no podían avanzar con ese proyectos. Esto es lo que plantean muchos sectores vinculados a las Fuerzas Armadas, si antes no lo resolvieran con algún tipo de indulto, reducción de la pena, de una fórmula que permitiera reducir al mínimo la cantidad detenida en cárceles comunes por delitos de Lesa humanidad”, puntualizó el sindicalista de extracción docente.

“No fue casual que la visita se diera en paralelo con el ingreso de este proyecto y creo que detrás de ello hay responsabilidades de miembros del Gobierno. La figura de (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich está comprometida pese a que ella quiera despegarse y decir lo contrario”, acotó Yasky en declaraciones a la AM 1270.

En tanto, evaluó que “está claro que las circunstancias ameritan la presencia de Bullrich en el Congreso. Además es una obligación constitucional y debemos seguir en esa línea hasta que logremos que esto ocurra, porque la única manera de transparentar frente a la sociedad esos planes es con la presencia de los propios protagonistas”.

Por otra parte, cuestionó el acto organizado por la vicepresidente Victoria Villarruel en el Senado, en “homenaje a las víctimas del terrorismo”.

“Para ellos no hubo terrorismo de Estado, para ellos no hubo un plan sistemático de exterminio, que además no escatimó ninguna aberración contra la dignidad humana, desde las violaciones, hasta los secuestros de niños, las desapariciones, arrojar a los detenidos y detenidas desde los aviones vivos, narcotizados, todo eso que hoy vamos a ver”, fustigó Yasky.

“Todo eso que se va a escuchar en el relato, en la comisión de peticiones cuando vengan los organismos de derechos humanos. Entonces, reivindicar a las víctimas, lejos de ser un acto humanitario, es un acto que está pensado dentro de este objetivo que se han trazado: volver a poner en vigencia aquello que fue desde los sectores que apoyaron a la dictadura, no sólo a los militares sino también sectores civiles, el intento de consolidar esa teoría de los dos demonios. Esto demuestra que entre Mille y y Villarruel las contradicciones no existen”, sentenció.