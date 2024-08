Hablan de “oportunidad única para invertir en el mercado inmobiliario”

Hace casi un mes, AFIP reglamentó el procedimiento para el blanqueo de capitales, contemplado en la Ley 27.743, esta medida dirigida tanto para argentinos residentes como no residentes, permite regularizar cualquier clase de bienes o tenencias por un valor de hasta 100 mil dólares, sin estar sujetas al pago de impuestos.

Esta medida ha generado un optimismo cauteloso en el sector inmobiliario argentino. La posibilidad de regularizar fondos no declarados y destinarlos a la compra de propiedades abre un abanico de oportunidades que podrían revitalizar un mercado que años atrás venía mostrando signos de estancamiento. Si bien la reglamentación específica para el sector inmobiliario aún está en curso, las primeras señales indican que esta medida podría ser un catalizador para el crecimiento del mercado.

Hoy, este blanqueo de capitales fundamentalmente lo que promete generar es un gran dinamismo en el sector inmobiliario. Hasta ahora los más beneficiados son aquellos pequeños ahorristas que han logrado acumular entre US$ 60.000 y 100.000 y que ahora tienen la posibilidad de invertir en propiedades sin enfrentar una carga impositiva adicional.

Este nicho, compuesto en gran medida por personas que desean adquirir su primera vivienda o invertir en departamentos para renta, encuentra en el blanqueo una oportunidad única para ingresar al mercado. Además, la posibilidad de financiar una parte de la compra a través de créditos hipotecarios, sumada a las bajas tasas de interés, facilitará el acceso a la vivienda para un mayor número de personas.

“Después de años complejos, entre 2020 y 2022, marcados por la crisis económica, el cepo cambiario y la falta de créditos hipotecarios, este 2024 muestra señales de una recuperación sostenida”, expresó Rodrigo Saldaña, gerente comercial de OSLO Propiedades.

Asimismo, puso de relieve que “el incremento en las consultas y la leve recuperación de precios indican un renovado interés en el mercado inmobiliario”.

“Comparado con los años anteriores, el presente año ha traído consigo un aumento de aproximadamente un 20-30 % en la demanda, lo que refleja una confianza renovada en el sector. Aunque aún no se ha traducido en un incremento exponencial de operaciones, este cambio en la dinámica es un indicio claro de que el blanqueo está cumpliendo su objetivo de revitalizar la actividad inmobiliaria”, anexó el referente de OSLO.

Este 2024, aunque no se espera un boom similar al del año 2017, las condiciones actuales sugieren que la Ciudad de Buenos Aires tiene aún un gran potencial de crecimiento. Con un promedio de US$ 2.200 a US$ 2.300 por metro cuadrado, los precios actuales aún están por debajo de los niveles de hace siete años, lo que indica que todavía hay espacio para un aumento sostenido en los próximos años.

“Estamos, sin duda, ante una ventana de oportunidad única para invertir en el mercado inmobiliario. Los precios, aunque han mostrado una ligera recuperación, siguen siendo atractivos para aquellos que buscan asegurar su futuro a través de la inversión en bienes raíces. Las medidas económicas actuales, incluyendo el blanqueo de capitales, la reactivación de los créditos hipotecarios y la modificación de la ley de alquileres, crean un entorno propicio para la inversión”, sumó Saldaño.

Con la demanda en aumento y los precios aún en niveles accesibles, aquellos que decidan invertir hoy podrían beneficiarse significativamente de un incremento en los valores de las propiedades en el corto y mediano plazo. Es un momento clave para dejar atrás la especulación y tomar decisiones de inversión que podrían rendir frutos en un futuro cercano.

Todavía se esperan medidas reglamentarias particulares en el sector inmobiliario por parte de la AFIP, y las mismas van desde una normativa específica para inversiones de pozo cuyo grado de avance no supere el 50 %, hasta la posibilidad de incluir todos los estadíos de la misma, permitiendo así que los compradores puedan destinar sus fondos a proyectos en cualquier fase del desarrollo.

Esta flexibilidad podría ser crucial para maximizar el impacto del blanqueo en el mercado, asegurando que el dinamismo generado se traduzca en un crecimiento sostenido para todo el sector inmobiliario en los próximos años.