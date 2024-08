Píparo: “Iba a sufrir sólo la casta y no fue así, eso merece una explicación”

La diputada nacional Carolina Píparo criticó la marcha del Gobierno de Javier Milei, al advertir que”el ajuste lo estamos pagando todos”, situación muy lejana a la tan declamada durante la campaña de La Libertad Avanza, en la que se aseguraba que sólo iba a “sufrir” la casta.

“Falta decir por qué no se pudieron hacer algunas cuestiones, de cara a la gente que no espera magia, maduró, espera tranquilidad y la verdad”, expuso la legisladora.

En igual tono, reflexionó: “La verdad es que iba a sufrir sólo la casta y no fue así, pero eso merece una explicación. Nadie le exige que solucione los problemas de un día para el otro, pero siempre la verdad”.

“No es culpa del Congreso ni del periodismo. Es culpa de las malas decisiones económicas de años. Poder escuchar es lo que está faltando”, insistió Píparo en declaraciones a LN+.

👎🏼 #explosiva | Según Carolina Piparo “iba a sufrir sólo la casta y no fue así, eso merece una explicación” 📌 https://andigital.com.ar/nota/126190/piparo-iba-a-sufrir-solo-la-casta-y-no-fue-asi-eso-merece-una-explicacion/ Publicado por ANDigital en Martes, 27 de agosto de 2024

Acto seguido, manifestó que “todos estamos pagando el ajuste. Lo vemos. La inflación no iba a bajar de un día para el otro, el salario quedó atrasado, y entiendo la disyuntiva. El equipo económico tiene un desafío enorme. Explicarlo no está mal. No era solo motosierra, era también licuadora. No les llevemos a la gente problemas, llevémosle soluciones”.

Por otra parte, pidió que el entorno del Presidente “se agrande un poquito” y que en los temas parlamentarios “haya un mejor interlocutor” con el Poder Ejecutivo. El jefe de Gabinete “Guillermo Francos empezó con la Ley Bases, siguió (el asesor) Santiago Caputo, pero no tiene un interlocutor claro”, ejemplificó.

Por su parte, criticó la “obsecuencia” libertaria al plantear que “no ayuda ni a este Gobierno ni a ningún otro”, y pidió mejorar la comunicación.

“A veces el Presidente mismo se ha encontrado votando con el peronismo, también con Juntos, el tema es qué comunica el resto. Ponerse de frente, hablar de ratas, cucarachas, cuando él estuvo ahí y sabe que no todos son ratas ni cucarachas”, fustigó.

“Hoy, plasmar una idea, una coma en contra, sos el enemigo. No es la campaña que promocionamos, entonces, desde que asumió nunca tuve comunicación con él”, reveló.

Por último, indicó que “los políticos tenemos que llevarle la menor cantidad de problemas a la gente. A pesar del esfuerzo que está haciendo, hay mucho apoyo en la gente. Hay que ahorrarla todo este chusmerío y el ataque de redes. El Presidente tiene un gran apoyo para hacerlo”.