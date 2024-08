El contraataque de Mayans: “A quien puso a Alberto hay que mandarlo al psiquiátrico”

El senador nacional de Unión por la Patria, José Mayans, envió un tiro por elevación a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien -sin nombrarlo- lo había cuestionado por atribuirle cierta condición de “peronista” a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

“Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista”, disparó Cristina a través de las redes sociales, en clara alusión a Mayans por sus guiños a la número dos del Poder Ejecutivo.

Ni lerdo ni perezoso, el parlamentario disparó en el aire de Radio 10: “A Alberto (Fernández) lo pusieron de presidente del partido y él se manifestaba socialdemócrata”.

“¿Qué hacemos con los que pusieron a Alberto como presidente del partido? ¿Los mandamos al psiquiátrico? ¿Qué hacemos?”, aguijoneó.

👉 #Argenzuela | 📱🗣️ “¿Qué hacemos con los que pusieron a Alberto de presidente del partido? ¿Los mandamos también al psiquiátrico?”, Mayans a @rialjorge 📲 https://t.co/ir13n1z8sN

— Radio 10 - AM 710 (@Radio10) August 27, 2024

Cuando Jorge Rial expresó: “Le está hablando a Cristina”, Mayans la tiró afuera: “No, no sé quien le puso. Hubo un grupo de dirigentes que dijo que Alberto tenía que ser el presidente del partido. No sé si ella lo puso, pero no he escuchado opiniones en contra de esto”.