El bonaerense Franco Colapinto correrá en la Fórmula 1

Williams anunció que el argentino Franco Colapinto competirá con la escudería durante el resto de la temporada 2024 de Fórmula 1, sumándose desde este mismo fin de semana en el marco del Gran Premio de Italia, con el número 43.

We’d like to thank Logan for everything he has done the past two seasons.



He will remain a member of the Williams family and we will be supporting him to continue his racing career. pic.twitter.com/yHIy3j94nD