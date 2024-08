Policía evitó un robo automotor a los tiros y mató a un menor en Caseros

Un violento episodio delictivo sucedió en las últimas horas en Caseros donde un policía evitó a tiros que cinco delincuentes robaran un auto aunque en la balacera mató a uno de ellos, de apenas 17 años de edad.

Todo ocurrió este martes por la madrugada en la esquina de las calles Guaminí y Pringles de la mencionada localidad del partido de Tres de Febrero, en el Conurbano bonaerense oeste.

En ese lugar el uniformado de la Comisaría Primera de Caseros, con rango de capitán de la Policía Bonaerense, mientras hacía sus rondas preventivas observó que un grupo de delincuentes intentaban robar un automóvil Citroen C4 por lo que intervino dando la voz de alto, que fue respondida con disparos e inmediatamente se produjo un intercambio.

En ese tiroteo cayó tendido este muchacho menor de edad, al tiempo que sus cómplices escaparon a bordo de un Renault Kwid que habían robado minutos antes en Guaminí y Juan Manuel de Rosas, muy cerca de donde se produjo el intercambio.

Los efectivos convocaron al SAME aunque la ambulancia solo constató la muerte del ladrón, al tiempo que los efectivos resultaron ilesos.

Elevadas las actuaciones correspondientes, el caso recayó en la UFI Nº 5 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la fiscal María Fernanda Billone, quien caratuló la causa como “robo agravado en grado de tentativa y homicidio”, y ordenó una serie de medidas.

Entre ellas, la fiscal Billones secuestró la pistola del capitán, cuyas iniciales son RLS, una pistola Taurus PT 92, y solicitó que las pericias fueran realizadas por la Gendarmería Nacional.

Vale decir que el Kwid en el que huyeron los malvivientes fue abandonado en las calles Villegas y Neuquén, de la vecina localidad de El Palomar, en el partido de Morón.

Es importante resaltar que, consumado el hecho, familiares y amigos del menor abatido se acercaron al lugar y ello provocó ciertas tensiones con el personal apostado allí que esperaba la llegada de los gendarmes y que se desarrollaran las pericias pertinentes.

No es menor apuntar que, en ese encuentro hubo reproches entre familiares ya que la abuela del chico apuntaba a la madre y al padre del menor, a quienes acusaba de “no haberlo cuidado”, y les gritaba: “Se separaron y lo dejaron tirado a mi nieto. El papá, la mamá, lo dejaron tirado. ¿Dónde está la fisura esa? No lo supo educar. ¿Dónde está la que se drogaba toda la noche y no cuidaba de mi nieto? Ahora lo llora”, decía la mujer, acongojada, en testimonios reproducidos por Clarín.