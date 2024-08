Quita de subsidios: “Es para perjudicar a la Provincia y pegarle al que menos tiene”

En medio de la quita de subsidios por parte del Gobierno nacional, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, dijo que agotarán todas las instancias para que se revea la decisión de interrumpir el financiamiento del Boleto Integrado.

En diálogo Radio Provincia, D’Onofrio explicó que con el Boleto Integrado, actualmente en el AMBA rige un descuento del 25 % para aquellas personas que toman más de una unidad en el lapso de dos horas, mientras que por la segunda un descuento del 40 %, y que por el tercer viaje la suma alcanza el 75 %.

“Hace unos días el ministro (Luis) Caputo nos escribió diciendo que iba a dejar de pagarlo, y nos preguntaba, tanto a las jurisdicciones CABA como a nosotros, si nos hacíamos cargo. Si no lo hacíamos, lo iba a comunicar a la empresa Nación Servicios, que es la que administra la red SUBE, para que se deje de practicar ese descuento”, expresó.

Desde la Provincia, “planteamos la vía administrativa, contestamos, y volvieron a insistir esta vez apelando a la buena voluntad del gobierno provincial”, continuó D’Onofrio. “Volvimos a contestar que no se trataba de una cuestión de buena voluntad, sino que había una imposibilidad jurídica porque no tenemos ese rubro en nuestro presupuesto ya que no están dispuestas ese tipo de erogaciones”.

Ante este escenario, el funcionario de Axel Kicillof planteó: “Tenemos la convicción de seguir insistiendo hasta el domingo para ver si recapacitan y esta medida va para atrás. Pero hasta ahora, por declaraciones periodísticas inexactas, están confirmando que desde el 1 de septiembre este descuento no existe más”.

Seguidamente, expuso que en los fundamentos de la resolución tomada al comienzo de la gestión presidencial de Mauricio Macri por el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich: “Queda claro que es responsabilidad de la Nación por la interjurisdiccionalidad, y por la multimodalidad, ya que están involucrados distintos medios de transporte: ómnibus, trenes o subtes”.

Asimismo, enfatizó que “lo más ridículo que se plantee esto a mitad de un ejercicio presupuestario tanto de Nación como de Provincia” y que además “el Boleto Integrado está en el presupuesto nacional, donde están determinadas las partidas asignadas para solventar los gastos, impuestos para financiar esta erogación”.

En relación a cómo afectará la quita de subsidios en los pasajeros, explicó que “quien tome dos unidades de ida y de vuelta, va a tener un incremento del 25 %. Aquel que tome tres, del 40 %. Pero también se dará una cuestión contradictoria, porque si la Ciudad no se hace cargo de los subsidios, una unidad interjurisdiccional que responde a Nación tendrá un boleto mínimo de $ 371, y otra de la Ciudad haciendo el mismo recorrido a $ 1400”.

Tras remarcar que la medida “le pega al que vive más lejos y al que menos recursos tiene”, D’Onofrio indicó que “es falso que salga más caro el boleto en el interior" como se sostiene desde algunos medios de comunicación.

“En ciudad de Córdoba o Rosario, claramente es más caro, pero con un micro vas tranquilamente de una punta de la ciudad a la otra. Pero en el AMBA, la gran mayoría de la gente toma entre dos o tres colectivos de ida y de vuelta”, graficó D’Onofrio.

Finalmente, sostuvo que según indican los datos de la Red SUBE, “el último mes cayó un 5 % la demanda de colectivo (en el año arriba a un 20%), y esto no es porque la gente se compró más autos, sino porque no puede utilizar este medio de transporte”.

Y subrayó que “en el último mes en el AMBA la Provincia debió solventar $76 mil millones en compensaciones” y que esto “para el presupuesto nacional es insignificante, por lo cual, lo que me queda claro es que esto es para perjudicar a la Provincia y para pegarle al que menos tiene”.