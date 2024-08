Cruje el oficialismo: “¿Cómo no hay plata para los jubilados y sí para la SIDE?”

El senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, renovó sus cuestionameintos hacia el asesor estrella Santiago Caputo, a quien acusó de “mandar a su ejército” de trolls “cada vez que hay una voz disonante”.

El legislador formoseño planteó que Caputo le está “generando un gran perjuicio al Presidente” y por eso pidió el desplazamiento de “este personaje”.

“¿Cómo no hay plata para los jubilados, pero sí para la SIDE? ¿Con qué cara miro yo a un abuelo en Formosa? Si voy a la panadería, me agarra un abuelo y me dice: ‘Francisco, ¿va a haber aumento para nosotros?’. Yo le digo ‘no, no hay plata, pero para Santiago Caputo hay 100 mil millones de pesos para que maneje discrecionalmente y sin dar explicaciones’”, arremetió.

Así las cosas, recalcó: “Voy a estar en contra, de punta a punta. Es coherencia con las ideas, con lo que vinimos a hacer”.

“Sin dudas el país está horrible, económicamente. La economía está reaccionando demasiado lento” pero “hoy, más que nadie, estoy defendiendo el mandato popular. Yo estoy de acuerdo con las ideas que votó la gente, en todo caso los que se están yendo son los que están cambiando de idea”, matizó Paoltroni en declaraciones a Radio Con Vos.

En igual tenor, disparó: “Yo soy un patriota que vendió dos campos para hacer una patriada porque creí en una Argentina distinta” y a los trolls “les bajan fondos para que tuiteen lo que quieren que se instale”.

“Me atacan a mí, mínimo, porque no entendieron absolutamente nada sobre lo que es el liberalismo. Uno puede disentir, puede expresar libremente lo que piensa. De hecho, debe votar como cree que es correcto, con su debida fundamentación, y no por obsecuencia, porque lo diga alguien”, cerró.