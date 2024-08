“Si se olvidaron de Isabel y López Rega, se van a olvidar también de lo de Alberto”

El senador nacional del Frente PRO por Córdoba, Luis Juez, evitó sentar postura en torno a las diferencias en la cúpula del Poder Ejecutivo, aunque advirtió que “es muy temprano para tener internas”.

“No soy de ese partido, no milito ahí y no conozco los antecedentes. Sí creo que es muy temprano para tener internas, recién llevan ocho meses de gobierno. Esto lo puedo decir porque se lo he dicho a la vicepresidenta: no hay margen para pelea. Un vice tiene su suerte atada a la del presidente, yo soy formado en esa idea. Si te querés bajar, bajate en la próxima estación de subte”, analizó.

En tanto, consideró que “no es una tarea menor conducir el Senado. La tarea del vicepresidente es la de garantizar que el presidente tenga en el Senado la posibilidad de tener el músculo parlamentario que necesita, y estamos muy lejos de esto”.

“Esto ha sido motivo de grandes conversaciones y discusiones que he tenido con los funcionarios acá en el Senado. Les he dicho que se concentren en su tarea porque si no el Senado se va a paralizar porque el kirchnerismo no va a aflojar y va a estar pendiente de cada pelea y cada disputa”, alertó Juez en declaraciones a Perfil Radio.

Acto seguido, juzgó que “el peronismo es como la humedad: una vez que entra a la pared, tiene que picar el revoque para sacarla. Los tipos se meten en las contradicciones, la fomentan, las militan y tienen una paciencia infinita. Todas las capacidades que no tienen para gobernar, las tienen para resistir”.

“Son de una desmemoria monstruosa: los tipos te hablan con una autoridad moral como si nunca hubieran tomado decisiones horribles. Cuando discutimos el sistema previsional la semana pasada, los muchachos que destruyeron el sistema previsional en Argentina hablaban con un nivel de suficiencia que daba ganas de levantarse e irse, pero por una cuestión de respeto uno tiene que escuchar”, lamentó el exintendente de Córdoba.

De todos modos, aclaró: “Yo no soy un gorila. Así como no soy un vampiro enano, no soy el hermano de chita. Jamás tomaría una decisión de ofender al peronismo porque sí, pero en los últimos 50 años, la Argentina le ha permitido al peronismo lo que no le ha permitido a ningún partido político”.

“Muchos dicen que lo de Alberto es una partida de defunción, pero es mentira. Los tipos se olvidaron de López Rega y de Isabel. Si se olvidaron de López Rega, se van a olvidar también de lo de Alberto. La sociedad les permite olvidarse de las cosas, y esto se puede corroborar con cualquier libro de historia objetivamente escrito”, puntualizó.

Finalmente, reflexionó: “A quien les toca llegar, lo peor que les puede pasar es tener diferencias, porque te van a comer. Aún cuando no tengan dirigentes y cuando los que hablan no sean personas con proyección política, van a buscar el momento justo. Cuando el peronismo resuelva su sucesión, va a saltar a la yugular, y eso va a pasar porque es la historia de la Argentina. Entonces el Gobierno no se puede dar el lujo de tener internas en su equipo”.