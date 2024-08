Caputo: “El kirchernismo no vuelve más, murió”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, reconoció que “pasarán varios meses” hasta que la supuesta reactivación se perciba en los bolsillos de la ciudadanía, al tiempo que anticipó que la inflación seguirá bajando en septiembre, luego que en agosto se mantendrá en torno al 4 por ciento.

“Se está poniendo todo verde y muy fuerte, eso es cierto, pero para que se sienta en la calle van a pasar muchos meses”, advirtió el funcionario en el marco de una amable charla con uno de los propagandistas oficiales, en el aire de Radio Rivadavia.

En este sentido, el titular del Palacio de Hacienda expresó que “el rebote arrancó, pero no se cambian 100 años de historia y 16 de populismos en seis meses. Pero si verán frutos de lo que se está haciendo. Hoy ya se empieza a ver”.

“Muchos sectores se están recuperando a dos dígitos. Es verdad que lo hace desde un nivel muy bajo y por eso vamos a necesitar tiempo para que se sienta en la calle”, reiteró Caputo.

Acto seguido, vaticinó que “en septiembre veremos una baja de precios. La reacción de todos los sectores con los que me reuní fue muy buena. Nos hemos juntado con muchas cámaras que se comprometieron a bajar los precios. Todos entienden que entre todos se tiene que construir un nuevo modelo. No sirve el modelo es especular”.

“Los resultados están convalidando todo lo que hicimos. Por eso la media de los economistas erró en sus proyecciones. Subestimaron el efecto de hacer los deberes. Para mí explicar la causalidad es clave para que la gente y los ciudadanos lo entiendan. A la Argentina le fue mal porque hizo las cosas mal. Hoy Argentina es un muy buen alumno porque hay superávit fiscal, comercial, energético y de cuenta corriente”, acotó.

Luego evaluó que la sociedad está soportando el ajuste y esperando la recuperación porque “le sacó la ficha” a los gobiernos populistas.

🎥| “El kirchnerismo no vuelve más, murió”, según Toto Caputo pic.twitter.com/FeCU8YRnIP — ANDigital (@ANDigitalOK) August 28, 2024

“A mí me sorprende que la gente los haya aguantado durante 16 años. Son mentirosos seriales. La gente aguanta porque les sacó la ficha a ellos. La mayoría de la gente los odia. Ellos fueron una lacra y durante 16 años sólo le mintieron a la gente y le robaron”, bramó, para finalmente espetar: “El kirchernismo no vuelve más. Murió. No porque subestimo al kirchnerismo, sino porque no subestimo a la gente”.

Impuesto PAIS

En otro orden, confirmó que la rebaja de este tributo no alcanza al dólar ahorro ni al dólar tarjeta, con lo cual los gastos en turismo y plataformas de streaming seguirán pagando una alícuota del 17,5 por ciento.

“Lo que habíamos subido de 7,5 a 17,5% lo bajamos. Era para poder ganar de negociación y mostrar que podíamos ir a equilibrio fiscal solos”, precisó.

Transporte

Al calor de los reclamos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sobre las consecuencias que tendrá la decisión de quitar los subsidios sobre las líneas de colectivos que circulan por cada jurisdicción, Caputo indicó que “lo que estamos haciendo es igualar la situación que existe en todas las otras provincias del país con Ciudad y Provincia”.

“La Nación tiene sólo jurisdicción sobre las líneas interjurisdiccionales, el resto es propiedad de los gobiernos locales y de los municipios”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

“Tengo a los gobernadores encima reclamando porque subsidio al transporte en el AMBA. Lo tiene que subsidiar capital o provincia. No tengo forma de justificar eso. Lo que valdrían los pasajes es un tema de la ciudad y de la provincia”, explicó.

Y sobre la puja por el pago de la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, Caputo afirmó que la Nación está cumpliendo con el fallo de la Corte Suprema de enviar el 2,95 % de la masa coparticipable.

El ministro explicó que lo están haciendo en forma semanal y “por adelantando” lo cual “le permite a la Ciudad ganarse los intereses”.