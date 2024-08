Misil desde el PRO: “Si hay un espacio político ingrato, es La Libertad Avanza”

El diputado nacional del PRO, Álvaro González, se refirió a los fondos reservados para la SIDE solicitados por el Gobierno a través de un DNU, los cuales no fueron aprobados en el Congreso.

“El Gobierno tiene todo el derecho de tener su agencia de inteligencia y financiarla, pero podría haber tomado distintos mecanismos y eligió el camino del DNU, que es un camino posible siempre y cuando se vaya al Congreso y se explique en qué consisten los fondos”, expuso el legislador.

En tanto, advirtió que “parece ser que si pedís explicaciones, sos alguien que quiere que el Gobierno no tenga las herramientas. Uno pretende saber que, si vas a gastar 100 millones de dólares en un país donde no hay plata, se explique en qué se va a gastar ese dinero”.

“Si querés que el Congreso valide la asignación de los recursos para la SIDE, tomáte el trabajo de venir a explicarlo”, desafió González en declaraciones a CNN Radio.

En igual tono, manifestó que “el Presidente se refiere a los parlamentarios sin hacer distinción y engloba a todos diciendo que son unos degenerados fiscales. Desde que asumieron, La Libertad Avanza tiene solo 37 diputados. Nosotros acompañamos sistemáticamente a LLA hasta la fecha, y la Ley de Bases salió gracias a un trabajo que hizo nuestro bloque”.

“Por momentos me siento destratado y después escucho hablar al vocero presidencial sobre ingratitud. Si hay un espacio político ingrato, es La Libertad Avanza, que con 37 votos han logrado aprobar una cantidad considerable de leyes”, arremetió.

Acto seguido, indicó que el Gobierno “tiene que bajar un cambio, salvo que no crean en la división de poderes. El Poder Legislativo está hecho para controlar al Poder Ejecutivo, le guste o no a Milei. No hay chances en un Congreso de que las cosas funcionen si no se conversan”.

“Hoy no hay chances de que se apruebe una ley en el Congreso si no hay consenso, porque ningún bloque tiene los números para aprobar una ley por sí solo”, concluyó el parlamentario por la Ciudad de Buenos Aires.