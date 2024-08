Vecinos atraparon a un ladrón en Lavallol, pero terminaron peleándose con la policía

Un inédito hecho ocurrió en las últimas horas en Lavallol donde un grupo de vecinos que inicialmente logró detener a un delincuente que intentó robarle el auto a una mujer en la puerta de su casa, acabó peleándose con la policía y por poco un patrullero no arrolló a dos que buscaban interponerse en su camino e impedir que se fueran.

Todo sucedió este miércoles pasadas las 18.30 horas en el cruce de las calles Olleros y 9 de Febrero de la mencionada localidad del partido de Lomas de Zamora, en el Conurbano bonaerense sur, donde estos vecinos concretaron una detención ciudadana e inmediatamente convocaron a la policía al llamar al 911.

Como los uniformados tardaron en llegar, los vecinos ya estaban con los ánimos caldeados y al arribar hubo algunos malos entendidos y un intercambio de palabras subidas de tono, pero todo se desbordó cuando, de acuerdo a su testimonio, los efectivos en un principio no querían detener al ladrón.

🎥| Vecinos lograron detener a un delincuente que quiso asaltar a una mujer en la puerta de su casa, y convocaron a la policía en #Lavallol. Cuando llegaron hubo una discusión y por muy poco no arrollaron a dos vecinos que pretendían que el móvil no se fuera. Una locura. pic.twitter.com/vEn9qzb2mo — ANDigital (@ANDigitalOK) August 29, 2024

“Vino un móvil, nos trataron mal y no querían arrestar al chorro que agarramos nosotros, después lo tuvieron que hacer”, dijo una vecina, quien agregó que “había 30 vecinos y el patrullero arrancó arrollándolos porque la gente estaba enojada por la demora y el maltrato del personal policial al llegar al lugar. Hay denunciar hechas en la Fiscalía y en la Departamental”.

De acuerdo a los testimonios, reproducidos por el portal El Diario Sur, los uniformados “agredieron a los que realizaron el arresto ciudadano y querían soltar al delincuente porque ‘no tenían una denuncia’, pero se enojaron cuando la gente los empezó a grabar”, y resaltaron que “se negaron a identificarse y seguramente no eran de esta seccional”.

En el video que ilustra este artículo, al retirarse del lugar, y ante el pedido de la gente de que no se fueran, un patrullero por muy poco no arrolló a dos ciudadanos: los tuvo con sus manos apoyadas en el capot y así y todo avanzó, con las balizas y la sirena encendida. Una verdadera locura que no debe quedar en la nada.