Los argentinos de God Save the Queen deslumbraron en Liverpool

En una noche llena de nostalgia y rock, God Save the Queen deslumbró este lunes a miles de fanáticos en la meca de la música inglesa, en el Mathew Street Festival de Liverpool.

La banda conocida por su extraordinaria capacidad para capturar la esencia de Queen, ofreció un espectáculo memorable en uno de los lugares más emblemáticos para los seguidores de la icónica banda británica.

“Este es un lugar muy especial para nosotros, y estamos muy felices de tocar nuevamente en Liverpool, nada más y nada menos que en el Mathew Street Festival”, publicó hace días atrás la banda en sus redes sociales.

El Mathew Street Festival, conocido por su rica historia en la música y su relevancia en la escena musical de Liverpool, proporcionó el telón de fondo perfecto para este show. El festival es un punto de encuentro significativo para los amantes del rock, haciendo de esta actuación un evento aún más especial.

La impresionante iluminación, el fielmente logrado sonido Queen, las destacadas actuaciones de los integrantes de God Save The Queen y la insuperable interpretación -única en el mundo- de Pablo Padín en el rol de Freddie Mercury, hacen de este espectáculo una vibrante y original reproducción de los grandes éxitos de una banda convocante.

La banda argentina seguirá de gira recorriendo Estados Unidos, España y México y en diciembre se presentará el viernes 6 en el Teatro El Círculo en Rosario y en el Gran Rex en Buenos Aires el jueves 19.

Cuentan con más de dos décadas de trayectoria, tiempo en el que la prestigiosa revista Rolling Stone, los artistas originales, además de la 20th Century Fox, que los eligió para promocionar la película biográfica Bohemian Rhapsody; la ha considerado como la mejor banda tributo a Queen del mundo.

La banda recorre el catálogo de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, Made in Heaven, editado después de la muerte de Freddie Mercury, en 1991. Éxitos insuperables como Bohemian Rhapsody, Love of my Life, We are the Champions, We will Rock You y muchos otros conmoverán a cualquier audiencia.

God Save The Queen se ha convertido en un fenómeno excepcional, reviviendo la magia de Queen en América, Europa, y el resto del mundo; con conciertos completamente agotados en importantes ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, Mexico DF, Madrid, Barcelona, Liverpool, entre otras. En su haber cuenta con presentaciones realizadas para grandes multitudes en el Mathew Street Festival de Liverpool (Reino Unido) para más de 35 mil personas o las Fiestas del Pilar en Zaragoza (España) con más de 250 mil espectadores.