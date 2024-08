Bacon Cheesburger, protagonista excluyente de la nueva edición de “Burgermanía”

Del 17 al 19 de septiembre vuelve Burgermanía, la cita hamburguesera más grande, federal y esperada por los fans del clásico norteamericano, en esta ocasión, con la consigna de Bacon Cheeseburger.

Como es habitual, en esta séptima edición habrá burgers inéditas de cada hamburguesería, que sólo estarán disponibles en el menú durante los tres días que dura el encuentro. La única manera de participar es comprando los combos a través de Passline, que entrega un código QR.

Se debe tener en cuenta que la cantidad de combos es limitada y las hamburgueserías sólo la sirven contra presentación del código QR. Cada menú consta de hamburguesa + papas + bebida (agua, gaseosa o cerveza) a un precio promocional de $ 7.800, que se puede pagar con tarjeta o en efectivo. Este menú viene con un código QR que se presenta en el día elegido, de 20 a 23 horas, en el local respectivo para retirar el combo.

Este encuentro, producido por los mismos creadores de La Noche de las Birrerías y que ya es un punto de encuentro de la gastronomía local, es una iniciativa de Leandro Volpe, antes conocido como @burgerfacts y ahora en @club.leno, influencer, periodista y referente digital de la comida rápida de calidad, autor también del libro “101 Hamburguesas que tenés que probar antes de morir”.

Enfocado en apoyar los productos artesanales de calidad y sustentables, Leno se encarga de seleccionar las mejores hamburgueserías para que ofrezcan una opción exclusiva, siguiendo la consigna del evento, que este año es Bacon Cheeseburger.

Cada año más federal, porque las hamburguesas se imponen en todo el país, este año participan locales de Capital Federal; zona Norte, Este y Sur del Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Mercedes (PBA), Rosario y Mendoza.

Las elegidas son: 24th Street Burger (Villa Urquiza, Vicente López), 4900 Burger & Fries (Balvanera, Caballito), Angus Brother (Palermo, Mercedes, provincia de Buenos Aires), Bao Burger, Brothers, Burger Point, Carlo's Burger, El Bravo, Fuera de Serie (Devoto, Villa Urquiza), Growlers (Caballito, Palermo, Recoleta), Klugers, Lagerhaus (Devoto, Ramos Mejía), Mi Barrio (Belgrano), Open Door Floresta, Saint Burger, Shivo's, The Flour Store, The Laundry (Palermo Soho, Morón), What The Burger, Arredondo y Burger Couple (Caballito, Belgrano).

También: Williamsburg, Burgertify, Dime Burger (Hurlingham, Ramos Mejía), Torito Burger (Ramos Mejía), Wanawar (Ramos Mejía), Burger Taster (Quilmes, Berazategui), Burgery (Monte Grande), Cope (Bernal, Ranelagh), Culta Burger (Lanús), Der Grund (Lomas de Zamora, Temperley), Ender (Quilmes), Frytki (Tristán Suárez), Harry's Killer Burger (Lanús), Bierhaus (Martínez), Burger Klauss (Tigre), Cerdos Voladores (Martínez, San Fernando), Borzi (La Plata), Gocha (La Plata), Borneo (Mar del Plata), La Hamburguesería (Mar del Plata), Burgerhaus (Rosario), John's Burgers (Rosario), Mítico (Rosario), Valquiria (Rosario) y Roswell (Mendoza).

La invitación está hecha. Sólo es cuestión de entrar en Passline, buscar el lugar que mejor quede, comprar el combo y esperar la fecha indicada, para disfrutar de una hamburguesa exclusiva, creada especialmente para esta séptima edición de Burgermanía.