El profugado ‘Carnicero de Giles’ criticaba las veredas y las motos de La Plata por TikTok

Luis Fernando Iribarren, de 65 años de edad, transitaba ya 29 años ininterrumpidos en prisión, luego de haber asesinado a su padre, a su madre, a sus hermanos y a su tía en San Andrés de Giles, pero este miércoles nunca regresó de una de las salidas transitorias de las que gozaba para acudir a la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional de La Plata.

Conocido como el “Carnicero de Giles”, Iribarren fue condenado a prisión perpetua en 1995, año en el que se conocieron sus brutales crímenes, aunque los primeros –los de sus padres y hermanos– ocurrieron en 1986: a Luis Juan Iribarren, su padre de 49 años; Marta Langebbei, su madre de 42, y sus hermanos Marcelo (15) y María Cecilia (9), los asesinó y enterró en una fosa común en la propiedad familiar en el paraje rural de Tuyutí, a 25 kilómetros de San Andrés de Giles. Sobre ellos sostuvo que les “tenía bronca”.

Luego asesinó a su tía Alcira Iribarren, con quien convivía, el 31 de agosto de 1995, y dijo que lo hizo porque estaba sufriendo por un cáncer que la aquejaba: primero la asfixió y luego la remató con un hacha.

En los últimos tiempos Iribarren se hizo tiktoker y en esa red social subía videos sobre diversos temas, en los últimos por ejemplo se quejaba del estado de las veredas en La Plata, de las que le pedía al intendente Julio Alak que “tome alguna medida” porque “en este estado de las aceras a la gente mayor o con dificultades de desplazamiento les puede ir mal”.

También tomaba postura sobre los repartidores: “Por suerte estoy en una pieza, pero por milagro porque casi me tiró a la miércoles una motito de Rappi; me parece que las autoridades tienen que hacer algo, porque en La Plata las motos andan a dos mil, no respetan las señales de tránsito ni los semáforos en rojo. Es un descontrol”.

Iribarren desapareció el miércoles, ya que nunca regresó a la Unidad Penal Nº 26 de Lisandro Olmos, cuyo régimen es semiabierto, en una de esas salidas transitorias con las que contaba para ir a la facultad, y ya es intensamente buscado por las autoridades tras librarse una orden de captura nacional, al tiempo que se dispuso custodias permanentes en el domicilio de su exesposa, en la zona de Villa Garibaldi de La Plata, e hijos, en San Andrés de Giles.

También se notificó que, una vez efectivizada la detención, el sujeto “deberá alojarse en alguna unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense de régimen cerrado, a fin de que continúe con el cumplimiento de la pena de prisión a él impuesta”.