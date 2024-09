Según Francos, “estamos comenzando a salir de la recesión”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, destacó la marcha del Gobierno y afirmó que “lo que uno ve como negativo son muy pequeñas cosas en el análisis general”.

“Desde el punto económico, estamos comenzando a salir de una recesión fuerte que venía del Gobierno anterior y que en los primeros meses de este año fue muy duro”, acotó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

Además, puso de relieve que “en lo que va de la gestión, la imagen positiva de Javier Milei se ha sostenido casi constante alrededor de los 50 puntos. Él siempre dice que lo eligieron para combatir la inflación y la inseguridad, y en ambos combates vamos ganando por goleada”.

Por otra parte, anticipó un vinculo más cercano con el PRO y el radicalismo, ya que “hay muchos legisladores que acompañan las posiciones del Presidente”.

Al aludir a la interna oficialista, expresó que “a uno le gustaría que no fuese así y no sería normal si no me molestara, pero entiendo que son consecuencias de las construcción política que hicimos”.

“Todos nuestros legisladores surgieron casi imprevistamente de un espacio político, que fue construido como se pudo para enfrentar una elección, con un candidato que era muy disruptivo en sus planteos incluso que no tenía partido político”, recordó el titular de la mesa ministeral.

Y concluyó: “Ahí salió un conjunto de legisladores, a veces hay algunos que pesan posiciones independientes y no contemplan la posición del líder del espacio, que fue votado por la gente, que es el presidente Milei”.