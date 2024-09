Quintela advirtió que Milei “no tiene sensibilidad con la pobreza”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, criticó la gestión y los modos del presidente Javier Milei, al dar cuenta que “no pensamos igual y no estoy dispuesto a ser maltratado o insultado”.

“Yo no maltrato, no insulto, ni descalifico a nadie. Puedo no compartir pero no descalifico a nadie. Y la forma que él tiene para comunicarse con la dirigencia política del país y la sociedad, es una forma muy violenta”, acotó.

Asimismo, el mandatario provincial indicó que el jefe de Estado “tiene una forma de hacer política muy deshumanizada. No le interesa si hay niños que se acuestan cada noche sin un plato de comida caliente en el estómago. A mi me preocupa. Eso me sensibiliza. Haría todo lo posible para que eso no suceda. La crueldad con que maneja la política es algo pocas veces visto”.

“No tiene sensibilidad con la pobreza. No es que lo crea, directamente no la tiene, no la manifiesta y no la conoce”, exclamó en declaraciones a Infobae.

“Él está, junto con (el ministro de Economía, Luis) Caputo, pensando en las cuatro manzanas de la city porteña. Habla de la inflación, del precio del dólar, pero nunca habla sobre un esquema productivo, una política de desarrollo, una política industrial, agropecuaria y minera. No se habla de política educativa ni sanitaria, ni de seguridad. No se habla de nada de lo que le interesa a los argentinos. Mucho menos de la política laboral”, enumeró Quintela.

Acto seguido, reflexionó: “Yo soy partidario de un Estado presente y fuerte, y también soy capitalista. Necesito que el mercado esté fuerte, pero que haya un Estado fortalecido que pueda controlar la voracidad que el mercado tiene naturalmente, de maximizar sus utilidades a costa de la ciudadanía”.

“Creo que el mercado tiene que fortalecerse y ganar plata, pero el Estado tiene que controlar que esa voracidad tenga su límite. Que le sirva a la sociedad argentina para poder generar oportunidades laborales y que haya condiciones de trabajo”, anexó

Finalmente, puso de relieve que “al día de hoy se han perdido más de 200 mil puestos de trabajo en menos de ocho meses. Se ha generado una caída precipitada de la clase media y media baja. La pobreza y la indigencia crecieron en forma exagerada e inesperada durante los primeros meses de este gobierno”.

“No sé para qué junta los recursos o no sé adónde van a parar. Paralizó la obra pública, no transfiere más plata a los gobernadores, devaluó la moneda en un 118 %, triplicó el precio del combustible, quitó los subsidios del incentivo docente y del transporte. Cada vez se hace más difícil vivir en la Argentina. Además de eso sextuplicó el costo de los servicios y entonces la gente tiene menos accesibilidad a los servicios. Es una sociedad que no puede vivir. O sólo puede vivir un grupo reducido de argentinos”, sentenció.