“Alberto ya estaba fusilado”

El analista político Jorge Giacobbe se refirió a la actualidad política y marcó que “hay cosas mezcladas que habría que disociar” pues “tenemos a un Presidente que vive tensiones con otras personas del ecosistema como Mauricio Macri y Victoria Villarruel”.

En este sentido, consideró que Javier Milei aún “no termina de entender que existen varias piezas dentro del mundo de la política que son una oportunidad más que un riesgo”.

“Milei ve como un jaque en vez de ver que la Libertad Avanza puede tener dos productos que tengan valor en la góndola teniendo en cuenta que hay que construir para el futuro”, estimó el consulto político.

En igual tono, juzgó que el mandatario “no debería temer al sistema político. Si la opinión pública entiende el plan y soporta el esfuerzo que son dos cosas diferentes, entonces finalmente le torcerá el brazo a este sistema. Si la opinión pública se agota como ha sucedido siempre, ellos se lo van a comer a él”.

Respecto a las interna oficialista, manifestó que La Libertad Avanza “fue votada por ser diferente y adaptando rasgos del monoteísmo de siempre de los espacios políticos argentinos. La idea de que nadie pueda opinar diferente al Presidente es algo alejado del liberalismo”.

“Si la gente se enoja con el liberalismo va hacer que se vuelva a la rotonda del progresismo. Es un error y en eso me acompaña el pasado. El mal de los líderes argentinos es no poder construir un liderazgo. No se permiten desafiar”, acotó Giacobbe.

Por último, consideró que el escándalo en el que está involucrado el expresidente Alberto Fernández “no le sirve nada, entretiene pero no distrae”.

“Alberto estaba fusilado. Todos pensábamos que era un presidente maravilloso, pero terminó con poca popularidad”, cerró.