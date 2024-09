“La UCR se ha convertido en un partido de derecha”

El exdiputado nacional Ricardo Alfonsín justificó su renuncia al radicalismo, al tiempo que lamentó haber esperado en vano “diez años” una autocrítica partidaria.

“No comparto lo que está haciendo la Unión Cívica Radical. Algo que viene ocurriendo desde el 2015, y además porque era mi obligación para no colocar a los dirigentes radicales, algunos de ellos son muy amigos, en la incómoda situación de tomar una decisión disciplinaria”, explicó..

Acto seguido, recalcó: “Me quedo tranquilo porque no sólo me dedicaré a cuestionar las cosas que hace el partido, sino que me dedicaré a trabajar para crear una fuerza que defienda las ideas que hicieron que me afilie a la UCR por fuera del partido y en la provincia de Buenos Aires”.

Cuando fue consultado por Perfil Radio sobre si la UCR se ha convertido con los años en una fuerza de centroderecha, Alfonsín fue más allá: “De derecha. Me acuerdo que en las elecciones del 2023 hubo dirigentes que propusieron sumar a Juntos por el Cambio a La Libertad Avanza, o competir con ella en un espacio en que ganara el que sacaba más votos y los demás se comprometían a acompañar al otro”.

“Desde el punto de vista de la convivencia democrática y de la construcción de sociedades justas, yo decía justamente lo contrario: se tenían que reunir los opositores a las ideas de LLA en el caso de una segunda vuelta para impedir su triunfo, y creo que tenía razón. Lo que está ocurriendo es muy grave y van a ir por más”, alertó el dirigente oriundo de Chascomús.

En igual tono, evaluó que “es el partido el que no está asumiendo las posiciones que debería asumir desde el 2015 en adelante. Respecto de Evolución, reivindico la posición que tuvo Martín Lousteau con el DNU, pero no lo acompañó nadie”.

“Es el Congreso, los propios legisladores de Evolución no lo acompañaron. En las provincias, los gobernadores que identifican con Evolución no lo acompañan. Eso habla de una crisis existencial del partido: el presidente del partido está en soledad”, acotó el exembajador en España.

“Habrá algunos que, como yo, critican y cuestionan entre cuatro paredes, pero esto no se resuelve criticando entre cuatro paredes y luego sometiéndose a la voluntad de los que, siendo mayoría, defienden posiciones de derecha. Yo respeto a todas las personas habidas y por haber, pero para mí hay pensamientos respetables y otros no. No son respetables los pensamientos de LLA en la medida en la que ponen en riesgo la convivencia democrática. Respeto todo pensamiento democrático, pero el mío también”, alegó.

Asimismo, manifestó que “el partido no es una maquinaria electoral cuya única preocupación es ganar elecciones o hacer la mejor elección posible: es un sistema de ideas, principios y valores que se traducen en programas de gobierno y determinan la representación social. De eso nos hemos olvidado en la Unión Cívica Radical en los últimos años”.

“Esperé diez años por una autocrítica y que se discutiera la posibilidad de revisar la política de alianzas y las posiciones que venía asumiendo el partido desde el 2015, pero eso no ocurrió ni va a ocurrir”, sentenció el exlegislador.