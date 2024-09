“Lo que mueve la aguja son los argentinos comprando dólares para atesoramiento”

El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, explicó que “si hay brecha es porque todavía hay pesos atrapados y aceptan pagar el costo de esa brecha”, al tiempo que sostuvo que “ya hay señales de que la economía tocó fondo y empezó a ir para arriba”.

“Si había alguna duda respecto del nivel actual del tipo de cambio, el shock externo genera la sensación de que está un poco corto. No es una situación de atraso como la del fin de la convertibilidad o la de 2015, pero hay vencimientos en dólares y se empieza a generar la pregunta respecto de dónde van a salir los dólares”, analizó.

Asimismo, juzgó que “es equivocado plantear la falta de dólares, desde un punto de vista conceptual. Porque siempre aparecen. La pregunta es si es por las buenas, vía exportaciones o financiamiento, o por las malas, con recesión o un salto en el tipo de cambio real que desalienta importaciones”.

“Ya hay señales de que la economía tocó fondo y empezó a ir para arriba. Hay una mejora en la confianza en el consumidor, según los índices de la Universidad Di Tella, e indicadores de que la economía empezó a reaccionar, después del piso de algún momento del segundo trimestre. Ahora está el impacto de este shock externo negativo, que siempre resta nivel de actividad a menos que lo puedas compensar con financiamiento”, sumó Artana en diálogo con La Nación.

Acto seguido, planteó que “si aparecieran US$ 15.000 millones de inversión externa adicional, la Argentina no tendría problemas. El nivel ha sido de US$ 2000 o US$ 3000 millones por año, pero eso no parece que vaya a ocurrir”.

“Lo que empieza a condicionar la intensidad de la recuperación en 2025 es este shock externo negativo. Si comparás el valor de la cosecha a los precios de noviembre con los precios de hoy, la pérdida es de US$ 8000 millones. Es un número relevante, que se suma a complicaciones en la toma de decisión de los productores por la chicharrita”, graficó.

Así las cosas, puso de relieve que “eso, en un contexto de previsión climática que proyecta un ciclo de menos agua que el de este año, puede llevar a un shock de magnitud más grande, y eso tiene un costo en términos de recuperación. No quiere decir que la economía, promedio contra promedio, no quede arriba, pero ese shock podría implicar un número cercano a dos puntos del PBI”.

En torno a la salida de las restricciones en el mercado cambiario, manifestó que “el país estuvo cuatro años sin cepo y las inversiones mucho no se movieron”.

“Depende de otra cuestión, de la consolidación de la macro y de que se perciba que las reformas estructurales son más sólidas, que por la baja de la inflación haya una economía más predecible”, anexó, al tiempo que mencionó que “esto es compartido por una buena parte del espacio político. Por eso, es importante que algunas cuestiones se aprueben por ley”.

“El Gobierno hizo énfasis en el tema del exceso de pesos, y, obviamente, cuando hay cepo tenés ese sobrante y, si se libera, puede llevar a un salto del tipo de cambio. Se han ido corrigiendo, pero todavía hay pasivos de corto plazo, con una cifra importante de vencimientos el año que viene, y si el mercado no renueva esos instrumentos en pesos y demanda dólares, puede ser un problema”, alertó.

“Lo que mueve la aguja son los argentinos comprando dólares para atesoramiento. Entonces, se puede ir pensando en una flexibilización importante del cepo, manteniendo restricciones para el atesoramiento de empresas, bancos e individuos. Y sí, seguiría habiendo cepo, pero un cepo menos dañino para la economía, que afecte menos a las decisiones de producción e inversión. Es cuestión de matices, no de si hay cepo o no. Y lo viable es ir levantando restricciones, despacio, para tratar de evitar una disrupción, y mientras tanto dar señales de avanzar”, finalizó el referente de la FIEL.