Con una batería de anuncios en materia de salud, Wesner recorrió el Hospital de Sierras Bayas

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, visitó este martes el Hospital Municipal de Sierras Bayas; a los fines de acompañar el anuncio de distintas iniciativas que incluyó la presentación oficial de la nueva directora, tendientes a consolidar un sistema de salud descentralizado e integral.

Acompañaron al intendente la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el subsecretario de Salud Médica y Director del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, Fernando Alí; el Delegado de Sierras Bayas Alejandro Pereyra, la subsecretaria de APS Florencia Lestrada, integrantes del área de salud, el presidente de la Cooperadora del Hospital Ricardo Vásquez y los miembros de la comisión Carlos Sandoval, Marta Lerchundi, Carina Schmit y Gladys González, como así también trabajadores del nosocomio.

En primer lugar, se dio la bienvenida a la flamante Directora Médica del Hospital de Sierras Bayas, Dra. Victoria Viglianchino, generalista con formación en Emergencia y de vasta trayectoria en materia de salud, que decidió mudarse desde La Pampa a Sierras Bayas, convencida de aportar al sistema de salud local.

Al respecto, la profesional expresó: “La idea es pertenecer a la comunidad. Me mudé a Sierras Bayas, ya tengo casa, la idea es traer a mi familia, formar parte de la comunidad para conocerla en profundidad, saber cuáles son las demandas y poder brindar soluciones, para eso me parece fundamental vivir acá”.

“Espero serles útiles, saben yo voy a estar todo el tiempo acá y me van a encontrar fácilmente, me parece muy importante el proyecto que tiene la Municipalidad de Olavarría de ser inclusión. Me encantó esta frase del Intendente de abrazar Olavarría desde afuera hacia adentro, o sea, todo lo que es la comunidad serrana, poner en valor todos estos lugares y este Hospital hermoso, ojalá que lo podamos potenciar”, afirmó Viglianchino.

La nueva dirección del Hospital de Sierras Bayas trabajará en reforzar la integración del efector de salud en sus tres dimensiones: Atención Primaria de la Salud, Emergencias de Adultos y Hospital. “La idea es generar un proyecto integral, que sostenga continuidad en el tiempo los proyectos. Buscamos poder abarcar todas las demandas de la comunidad: obviamente se mantiene la guardia de emergencias, fundamental porque cubre toda la zona; la idea es ampliar la asistencia en tratamientos crónicos que requieren control periódico y ampliar un cronograma de atención”, consideró la flamante directora.

Por su parte, Fernando Alí resaltó: “Venimos realizando y fortaleciendo el sistema de salud tanto en el Hospital Municipal ‘Héctor M. Cura’ como en los hospitales serranos en tres aspectos: en lo que tiene que ver con la estructura edilicia, en lo concerniente a las prestaciones que ofrecemos; siempre pensando en descentralizar, y en lo relacionado al protagonismo de los equipos de salud. Vale la pena poner en valor todo el trabajo que se ha realizado y queríamos que lo reflejen las propias personas que lo llevan adelante. Nos parece importante que también las localidades sean protagonistas”, finalizó el subsecretario de Salud.

Por último, el intendente Wesner le brindó unas palabras a la nueva directora y destacó “para nosotros la salud va más allá del hospital, va más allá de un CAPS y va más allá del sector público: el sistema de salud es uno solo, hay que integrarlo y en eso estamos trabajando; por el bien de la comunidad y por el de todo el partido de Olavarría”.

“Hoy nos reúnen varias cuestiones: estamos ejecutando una pequeña obra pero que pone en valor este inmueble, este edificio que lo necesitaba: estamos con alrededor del 65 % de la obra ejecutada y vamos a continuar hasta terminarla. Para nosotros es importante, para el equipo de salud que habita este lugar y para los vecinos que se acercan y lo transitan”, añadió el Intendente.

Con el propósito de avanzar en la descentralización progresiva de las prestaciones de salud pública, se habilitaron turnos en el Hospital serrano de la especialidad de Endocrinología, una vez por mes. Estas incorporaciones se suman a la cartilla prestacional actual que ofrece asistencia en Pediatría, Nutrición, Obstetricia, Medicina General, y tres veces por semana Odontología, Traumatología y Endocrinología de tratamiento crónico, además de la guardia de Emergencia e urgencias médicas permanente.

Programa odontológico “Más Salud”

Por otro lado, en el marco de la jornada en el Hospital serrano, el intendente Maximiliano Wesner anunció el lanzamiento del programa odontológico “Más Salud”; con la presencia de la jefa del Servicio de Odontología, María Emilia Matteucci, junto a demás integrantes del equipo: odontólogos Manuela Lucas, Paola Leardini, Gustavo Cueto (Hospital) y Susana Pavone (APS).

Tanto Matteucci como Lucas brindaron detalles del Programa.

En este sentido, un relevamiento efectuado desde el Consejo de Salud establece una demanda de pacientes con necesidad de rehabilitación protética: actualmente hay una lista de espera de 300 pacientes en el área de Odontología.

Para reducir los tiempos, el Municipio lanzó el Programa Odontológico “Más Salud”, destinado a todo el Partido de Olavarría, impulsado por el Consejo de Salud realizado por el equipo del Servicio de Odontología.

Dicho programa tiene como objetivo general la rehabilitación de pacientes para contribuir a su inclusión social. Para ello, se contempla el aumento del número de laboratorios dentales, la interacción con el área de Desarrollo Social, subsecretaría de APS y Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”. También atiende el desarrollo de campañas de educación para la salud individual: enseñanza de cepillado, revelado de placa bacteriana, asesoramiento dietético, cantidad, calidad y frecuencia de hidratos de carbono.

Se brinda acompañamiento hasta cumplimentar el plan de tratamiento y obtener el alta básica, para comenzar con la rehabilitación con prótesis dentales parcial y completa de acrílico a pacientes adultos con Alta Básica. Tras ello se programan controles cada tres o seis meses según riesgo.