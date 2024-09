Vehemente respaldo de Piumato: “La Justicia necesita muchos Lijos”

El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, ratificó su respaldo al pliego del juez Ariel Lijo para ocupar un lugar en la Corte Suprema, promovido por el Gobierno de Javier Milei.

“Los motivos es que lo conocemos largamente y él conoce largamente la necesidad de la Justicia”, alegó el referente sindical en declaraciones a Radio Perfil.

En igual tenor, precisó que “la Corte necesita tener alguien de adentro que conozca las necesidades, porque es la cabeza del Poder Judicial y tiene dos roles. Primero, es el último tribunal que toma las últimas decisiones en materia de derecho, interpretación de la Constitución, y en las causas más importantes que llegan a la Justicia”.

“Pero, además, es la cabeza del Poder Judicial y tiene que conducirlo. Si todos los ministros de la Corte vienen de afuera, hasta que se anotician sobre las necesidades de la Justicia, cada vez funciona peor”, acotó Piumato.

Acto seguido, puso de relieve que “necesitamos alguien que interprete, tiene el apoyo de todos los estamentos del Poder Judicial, de magistrados, fiscales, de todos, porque es un hombre que conoce esto”.

“Yo veo quienes lo critican, y son los poderosos de la Argentina, La Nación, Clarín y el Colegio Montevideo, que quieren candidatos de ellos con el poder concentrado. Con eso, a los trabajadores y al pueblo argentino, muy bien no nos va a ir”, evaluó.

Por otra parte, consultado sobre la posible ampliación de la Corte, no dudó en aseverar que “eso es un mamarracho”.

“El proyecto que está en el Senado es un mamarracho. Decir que cada provincia tiene que tener un ministro de la Corte es un mamarracho”, reforzó el titular del nucleamiento gremial.

“Además, se aplica la teoría de los actos propios, porque las provincias que están de acuerdo con eso, en sus superiores tribunales provinciales no tienen el mismo criterio de tener un jurista de cada una de las regiones y departamentos de las provincias. Así que, en la teoría de los actos propios, no podés pedir para la Nación lo que no aplicás en tu provincia y sería un desbarajuste total ese funcionamiento”, sumó.

Por último, indicó que “siempre que se trató de aumentar el número de miembros, se lo hizo para dominarla. La mayoría de los casos fracasaron. El problema de la Corte no es el número de miembros, el problema es que necesitamos una Corte independiente”.