Mondino prohíbe a los diplomáticos hablar de sus millonarios subsidios: “Es pegarse un tiro en el pie”

La canciller Diana Mondino volvió a queda presa de sus palabras, al intentar no contradecir la tan declamada austeridad libertaria, pero bajando directivas para evitar tocar el tema de los millones de dólares que se van en subsidios para los diplomáticos argentinos.

“En la comunicación que ustedes hagan, escrita u oral, con quien sea, por un cable, con el primo o el verdulero, con lo que sea, por favor no digan nunca más subsidio”, les rogó la titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a un grupo de diplomáticos.

#Cancillería | Mondino a los diplomáticos: "No digan que les pagamos subsidios porque es un tiro en el pie".



La Canciller se refirió a la compensación que cobran los diplomáticos por gastos de vida en el exterior. "Cualquier comunicación que hagan, con el primo o el verdulero,… pic.twitter.com/1BV4eY5ZKI — La Política Online | Argentina (@LPOArg) September 5, 2024

En un audio que publicó La Política Online, la canciller explica: “Primero, técnicamente no es correcto, esto no es un subsidio, es una compensación por el costo de vida en el exterior. Y aunque lo fuera, en un país donde se están cortando los subsidios hasta para el transporte público decir que hay que dar un subsidio para alguien que vive en el exterior no es muy potable políticamente. Es pegarse un tiro en el pie decir subsidios”.

“Por favor no digan subsidio. Digan de acuerdo a las Naciones Unidas, hay un coeficiente técnico, veinte formas distintas de explicar… pero esa palabra de corazón se los pido: prohibido, si no. es absolutamente imposible políticamente cambiarlo”, anexó.

Por último, Mondino recordó que “acá hay una ley, un decreto, un amparo, no es tan fácil de modificar. Si encima hay opinión pública en contra, más difícil va a resultar”.