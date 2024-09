“El cepo explica la estanflación en Argentina”

El economista Jorge Vasconcelos consideró que “en el mediano y largo plazo hay que salir del cepo sí o sí”, pues esta restricción es lo que “explica la estanflación en Argentina”.

“Ningún presidente debería pensar en convivir con el cepo porque tiene efectos comprobados de falta de incentivo al crecimiento y la inversión. El crecimiento es una mezcla de uso eficiente del ahorro local, más entrada de capitales de inversión extranjera directa a las actividades más competitivas”, acotó el investigador en declaraciones a Radio Perfil.

En tanto, expuso que “en el corto plazo, el Gobierno alega que no puede salir porque no tiene dólares, pero mantener el cepo es lo que hace que no se recuperen las reservas. Es un círculo vicioso, pero creo que el problema principal es la deuda interna y sus vencimientos”.

“Con el cepo, los gobiernos de turno cazan pesos en el zoológico a la hora de refinanciar sus vencimientos de deuda. En 2023, por ejemplo, el Gobierno anterior pudo refinanciar vencimiento de deuda interna por más de 50 mil millones de dólares, pero ese volumen de vencimiento sigue siendo muy fuerte y creo que es el principal motivo por el cual no se puede salir. Si se levantan los cepos, no habrá garantías de que exista la oferta de fondos para refinanciar vencimientos”, sumó.

En cuanto a la inflación, el jefe de la Fundación Mediterránea evaluó que “en todos los planes de estabilización, la última milla es la más complicada”.

“El Gobierno trata de asimilar este plan con el de la convertibilidad, en cuanto al éxito en bajar la inflación. La convertibilidad se lanzó en abril de 1991 y hacia fin de ese año la inflación estaba debajo del 1 % mensual. Lo que estamos observando aquí es un piso por encima del 3,5 % que cuesta mucho perforar. Tal vez, la inflación de agosto pueda dar algo por debajo del 4 % pero no es para descorchar”, alertó Vasconcelos.

“Es una lucha complicada, incluye la inercia inflacionaria que se ve en cómo van subiendo los precios de los servicios de mano de obra intensiva y que las expectativas no están lo suficientemente ancladas porque no estamos en un régimen cambiario permanente, estamos en un régimen de transición”, prosiguió.

Así las cosas, vio como “complicado” llegar al compromiso del Gobierno de llegar al 1 % en diciembre. “La convergencia de la inflación a la tasa de la devaluación no es sencilla. Además, si ocurriera esa convergencia en algún momento de los próximos meses, habría que ver cómo queda el equilibrio interno y externo porque en este proceso de usar el dólar como ancla se está perdiendo competitividad, Argentina se está volviendo más cara en dólares y eso afecta la balanza comercial”.