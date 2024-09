Casi cinco años sin Valeria López: una causa estancada y sobrevuela el fantasma de la trata

Por Florencia González, especial para ANDigital

La madrugada del 27 de enero de 2020 hacía calor. Valeria López -de entonces 39 años- fue a un cumpleaños en San Fernando, al lugar donde trabajaba, y nunca más regresó a su casa.

“¿Dónde está?”. Es lo que se pregunta el entorno de esta mujeres desde hace más de cuatro años y medio. Esa noche hubo cruce de llamadas telefónicas y una cámara de monitoreo municipal que la registra caminando sobre la calle Pasteur al 1800, en la localidad de Virreyes. Desapareció a pocos metros de su domicilio y a dos cuadras de la comisaría.

Valeria trabajaba en un lavadero de autos de la zona comercial de la Avenida Nicolás Avellaneda y, la fatídica noche, su amiga fue una de las últimas en verla.

No se supo más nada acerca de su paradero y la causa parece estar en el punto cero. Es que, la última actualización en el expediente es el cambio de abogado. Ahora quien representa a la familia de Valeria es el doctor Juan Grimberg, de la UFI especializada en Pornografía Infantil y Delitos Conexos a la Trata de Personas, de San Isidro, a cargo del fiscal Gonzalo Acosta.

Es la fiscalía que tiene el expediente y desde donde ese está instando a la justicia penal para que la investigación acelere su curso, basándose en el último registro fílmico de Valeria.

No hay ningún detenido, ni tampoco hipótesis alguna para investigar qué pasó con Valeria López. Sin embargo, hay algunas teorías que maneja la defensa y las cuáles insisten en seguir y en probar. Se trata de la posibilidad de que, a Valeria la hayan engañado y la llevaran hasta ese lugar (el lavadero de autos) y una vez allí, la entregaron a una red de trata. Todo esto se encuentra en materia de investigación.

¿Todos mintieron?

“Están muy tranquilos (los testigos) las veces que declararon dijeron que no se acordaban de nada, entonces los jueces los dejaban libres, como si nada”, aseguró Natalia Costa, referente de Género y Agente Territorial en Prevención contra la Trata y, además, quien lleva adelante la causa y acompaña a la familia de Valeria López desde que la búsqueda comenzó.

El 27 de enero de 2020, Valeria saludó a su mamá, a sus perritas y sin llevar ni documento, ni cartera salió rumbo al lavadero de autos, donde se festejaba el cumpleaños de un amigo.

“Ahora vuelvo, má”, le había dicho a Fany Román, su madre quien aún la espera. “Le pedí a Valeria que cuando volviera le prenda el ventilador a las perritas. Hacía mucho calor esa noche”, recordó la mujer, quién además sostuvo que Valeria jamás se hubiera ido por su cuenta sin sus documentos, ni su bolso, ya que siempre los llevaba consigo.

Arriba de la mesa hay un cuaderno que contiene una línea de tiempo donde hay direcciones; fechas; nombres y el vínculo que cada una de esas personas tenía con Valeria. “Desde el principio se trabajó mal. No se investigó bien y no entiendo porqué los investigadores, no hacen su trabajo como corresponde”, lamentó Fany.

Una madre que sigue esperando a su hija, una madre que esboza una sonrisa al recordarla y a quien se le llenan los ojos de lágrimas: “Quiero que dejen de robarnos a nuestras hijas”.