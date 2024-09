Lousteau criticó la “hipocresía” de Milei: “Baja impuestos a los más ricos y ajusta a los jubilados”

El senador nacional de la UCR, Martín Lousteau, criticó el DNU que otorga fondos reservados para la SIDE, al tiempo que cuestionó el ajuste sobre los sectores más vulnerables.

“Ese DNU se tiene que caer y lo que tiene que pasar es que el Gobierno haga las cosas bien. Necesitamos un sistema de inteligencia robusto, que pueda prevenir y cuidarnos a todos, pero que no haga barrabasadas como pasó en el tiempo”, analizó.

En tanto, el legislador por la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que “en la Bicameral hay representantes de todos los sectores políticos, es una comisión que la debe controlar el oposición; y más que sea el radicalismo, que tiene una trayectoria de cuidado institucional, de defensa a las garantías democráticas e individuales, en un país donde la SIDE hizo cualquier cosa a través del tiempo”.

Por otro lado, el titular del Comité Nacional de la UCR indicó que el Congreso debe ratificar la media sanción de la Ley de Jubilaciones, ya que votó “convencido en primera instancia”.

“El proyecto le da una recomposición extremadamente modesta a los jubilados, es el equivalente a tres kilos de carne picada por mes, a jubilados que están por debajo de la línea de pobreza y que tuvieron una caída de su poder adquisitivo del 50 por ciento”, graficó Lousteau en declaraciones a la AM 950.

Acto seguido, precisó que “lo primero que hace el proyecto es devolverle el 8 % de lo que perdieron con la inflación del 25 % inicial, lo segundo que hace es darles un haber mínimo por encima de la canasta de la pobreza; y tercero, si a la economía argentina le va bien y crece y los salarios crecen, una parte debe ir a la recuperación de las jubilaciones”.

También puntualizó que la iniciativa tiene el mismo costo que la rebaja que se hizo de bienes personales “a los más ricos de la Argentina”, por lo que advirtió que “hay una hipocresía enorme del Gobierno al decir de dónde van a sacar la plata”.

“Cuando el Gobierno baja los impuestos a los más ricos no se pregunta de dónde saldrá esa plata, sólo se lo pregunta cuando hay una recomposición para los jubilados o para la educación”, arremetió y puso de relieve que “los jubilados no tienen ni idea de cuánto será el bono del año próximo. No es que no hay plata, el Gobierno elije gastarla en otras cosas y hacerle pasar mal a otros sectores”.

Finalmente, objetó los dichos del presidente Javier Milei en torno al innegociable equilibrio fiscal: “Que mire lo que hacen nuestros gobiernos. Todos nuestros intendentes y gobernadores asumen con desequilibrio fiscal porque lo heredan del peronismo y equilibran las cuentas sin afectar a los que menos tienen”.

“El presidente quiere equilibrio fiscal, pero le rebaja a las grandes empresas; e incluso más de lo que pidieron. Habría que cuantificar un día todo lo que Milei regaló de más y ahora no le quiere dar tres kilos de carne picada por mes a los jubilados”, sentenció.