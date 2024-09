Baño de realidad de Milei: “Salir de la pobreza demanda tiempo”

El presidente Javier Milei disertó este viernes en la convención anual del IAEF de Mendoza, donde centró su discurso en cuestionar a Cristina Fernández de Kirchner.

La réplica de Milei llegó luego de un agitado ida y vuelta a lo largo del viernes, luego de que la exmandataria publicara una carta con incisivas críticas al rumbo económico de la administración libertaria.

“Arranco con una frase de la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que dice ‘Argentina es ese extraño lugar en donde hasta lo obvio debe ser explicado’. Así es que voy a tener que estar explicando cosas obvias. Saludos, Cris, esto es para vos”, apuntó Milei.

En esa línea, desarrolló: “Si tomo la inflación promedio del primer periodo del régimen kirchnerista, vemos con Néstor Kirchner en la cabeza, la inflación promedio fue del 10 %. En el segundo periodo del régimen kirchnerista, es decir, en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación la hizo saltar al 20% promedio. En el tercer periodo del régimen kirchnerista, o sea, la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación promedio trepó al 30 %”

El jefe de Estado también repartió cuestionamientos por las referencias a la pobreza que, según el último informe de la UCA, alcanza al 52 % de la población.

“Cuando se espantan tanto por los pobres, tanto llegar a la pobreza como salir de la pobreza no es algo que se genere de manera instantánea. Demanda tiempo, demanda crecimiento económico genuino. Si no es que aparece de un día para el otro porque sí, o desaparece de un día para el otro porque sí. Y entre otras cosas, como les molestaba el índice de pobreza, consideraron que era una medida estigmatizante y decidieron no publicarlo más”, achacó.

En otro pasaje de su alocución, Milei advirtió que “dibujando números debe ser más fácil conseguir logros”.

“No es la forma que nosotros hemos decidido tomar. Nosotros preferimos decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable”, subrayó.