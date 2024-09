El exjuez Carlos Rozanski afirmó que “estamos viviendo uno de los peores momentos de la Argentina” en materia de Justicia, al tiempo que calificó al presidente Javier Milei y a su entorno como “desequilibrados mentales”.

En este sentido, evaluó que el Poder Judicial “no puede funcionar bien si las máximas figuras, es decir, la Corte Suprema, van acompañando los momentos según quien gobierne”.

“Hoy estamos viviendo uno de los peores momentos de la Argentina en todo sentido. Es un retroceso en materia de derechos humanos que no se había dado nunca en democracia”, profundizó el jurista en declaraciones a la AM 750 y puso de relieve que “la responsabilidad no es de los criminales que gobiernan, sino de la oposición que tienen que dar respuestas”.

Consultado acerca de las detenciones ilegales en la manifestación contra la Ley Bases el 12 de junio pasado, el exmagistrado señaló que, en ese caso particular, los jueces “no son solo funcionales, sino también colaboracionistas” y que la metodología de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich "fue una operación de terror, una especie de terrorismo de Estado”.

“No sólo es gente absolutamente perversa y siniestra, sino que tanto Milei y como muchos que los que están alrededor tienen desequilibrios mentales importantes. No se puede seguir tolerando que desequilibrados mentales, que además tienen un nivel de perversión tan alto, que gozan negando alimentos o medicamentos oncológicos, sigan gobernando”, remató Rozanski.