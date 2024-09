Carrió condenó el “cruel” ajuste de Milei: “Primero hunde a los viejos y a los niños”

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, se adjudicó la responsabilidad por la tensión entre el expresidente Mauricio Macri y el actual mandatario Javier Milei por el decreto que asigna fondos a la Secretaría de Inteligencia del Estado, al tiempo que renovó cuestionamientos al plan económico oficialista.

“Fui yo porque yo lo llamé a Macri, por eso nadie entendió por qué se quitaron los fondos reservados. Pero no dije nada. Yo lo llamé y le dije ‘mirá, por tus hijos, por tus nietos, por favor no des esos fondos porque este chico (el asesor presidencial Santiago) Caputo los va a usar contra tu familia’”, explicó, en tren de justificar la orden del líder PRO para que sus diputados rechacen el proyecto oficialista.

Acto seguido, sumó: “Entonces, después me llamaba el presidente de mi bloque, Juan Manuel López y me decía ‘no sé si alcanza el quórum’, y yo le decía ‘no te preocupes, quórum va a haber’, y no sólo hubo quórum, se rechazó” el decreto; pero nadie registró eso, porque yo hago esas cositas cuando estoy en la cama mirando conferencias”.

En declaraciones vía streaming a Conversaciones con Rosendo Grobocopatel, la cofundadora de Cambiemos volvió a condenar el “cruel y autoritario” ajuste perpetrado por el Gobierno de La Libertad Avanza.

“Creo que no tiene noción de lo que es la crueldad ¿Hay que hacer un ajuste? Sí. Ahora, si yo tengo que hacer un ajuste porque soy al Titanic, salvo a los viejos y a los niños y él primero hunde a los viejos y a los niños. Eso es cruel”, arremetió.

En igual tono, planteó que “eliminar el déficit fiscal es un objetivo que comparto, pero el problema es cómo. Vos podés estar de acuerdo con las privatizaciones de Menem, pero no que las entregue gratis”.

“No estoy en contra de la desregulación, al contrario, pero hay que ver qué empresas protegemos por presupuesto, no por subsidios. Hay que terminar con los privilegios de Tierra del Fuego”, graficó Carrió.

Finalmente, volvió a cuestionar la postulación de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, ys que según su visión “responde a los empresarios, es un tipo que se hizo fortuna, un hipócrita, un socio de Lorenzetti. Yo lo acusé a Lorenzetti y nadie le quiere sacar todas las empresas vinculadas que tiene”.