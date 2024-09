Fuerte impulso al Hipódromo de La Plata como nuevo polo cultural

Desde hace meses, la Provincia viene trabajando para convertir al Hipódromo de La Plata en una nueva plaza cultural con una programación de encuentros y recitales convocantes para los jóvenes y familias bonaerenses.

En este sentido, Gonzalo Atanasof, presidente de Lotería, afirmó que “nos pusimos el objetivo de potenciar el Hipódromo con este primer ciclo de siete recitales a cielo abierto para que se convierta en un espacio de encuentro con amigos y familia los 365 días del año”.

“Esta iniciativa forma parte de un proyecto más ambicioso que nos permitirá ir embelleciendo y acondicionando este icono de la ciudad como nueva referencia turística y cultural”, acotó el funcionario.

Noches Capitales, como fue llamado este primer ciclo de siete recitales, comenzó el fin de semana pasado con la música de la reconocida banda platense El Mató a un Policía Motorizado y el Cuarteto de Nos junto a Bestia Bebé; Carmen Sánchez Viamonte, Isla Mujeres y Rocco Posca y diferentes intervenciones artísticas.

Este sábado 14 de septiembre será el turno de Dillom con la previa de la mano de K4 y Nenagenix.

El ciclo seguirá con las siguientes propuestas:

---) 20 de septiembre. Peces Raros. Franzizca - Come to me

---) 28 de septiembre. Usted Señalemelo. El Zar - Zoe Gotusso

---) 11 de octubre. Ca7riel & Paco Amoroso. Six Sex - Fiah Miau

---) 19 de octubre. Cruzando El Charco. Natalie Pérez - Koino Yokan

A partir de ahora, el Hipódromo de La Plata, no sóloinvita a disfrutar del mejor turf sino también de múltiples recitales aprovechando los amplios espacios al aire libre que ofrece el predio.

Además, su ubicación permite un fácil acceso a los platenses y a quienes vienen de otras ciudades por estar emplazado a 3 minutos de la estación de trenes y a 6 de la terminal de colectivos y contar con un estacionamiento para más de 500 vehículos.