“El veto al aumento de las jubilaciones es de las mayores crueldades que se hayan visto”

En el marco de la movilización multitudinaria contra el veto presidencial al aumento jubilatorio, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza acompañó, junto a la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, a representantes de distintos Centros de Jubilados del distrito que decidieron marchar al Congreso de la Nación para manifestarse en contra de la decisión del presidente de la Nación y a causa de la fuerte crisis que atraviesan.

Durante la marcha, el intendente Fernando Espinoza subrayó: “Estamos una vez más acá, en la plaza de los Dos Congresos, para apoyar a nuestras jubiladas y jubilados que la están pasando tan mal. El veto del presidente Milei al aumento de las jubilaciones es de las mayores crueldades que se hayan visto en nuestro país”.

“Nosotros, en La Matanza, vemos lo que sufren todos los días nuestras abuelas, abuelos y jubilados“, expresó Fernando Espinoza y remarcó: “Hasta el momento, tuvimos que aumentar en un 50 por ciento la asistencia alimentaria en nuestros comedores; hoy las jubiladas y jubilados tienen que elegir entre comer y comprar remedios, porque hasta les quitaron la cobertura de PAMI”.

“Los jubilados de hoy hicieron grande a esta Patria trabajando toda su vida para nuestro país”, indicó Fernando Espinoza y destacó: “El presidente Milei les mintió durante la campaña electoral, les dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta y hoy, a nueve meses de gobierno, demuestra que el ajuste real lo están pagando las jubiladas y jubilados, y eso es una vergüenza”.

Por su parte, la vicegobernadora Verónica Magario expresó: “Los jubilados hoy se encuentran en una situación muy crítica, muy difícil, no solo por la devaluación, no solo por la pérdida de su jubilación sino porque muchos no pueden ni siquiera hacer una de sus comidas, no cenan, no pueden pagar los medicamentos”.

Para finalizar, Espinoza resaltó: “Dicen que ‘no hay plata’ yo le digo al presidente que hay plata, Milei le baja los impuestos, los bienes personales a los más ricos de la Argentina, con esa plata se podrían aumentar claramente las jubilaciones y que los abuelos y abuelas tengan una vida digna”, y concluyó: “En La Matanza y en la provincia, junto al gobernador Axel Kicillof, vamos a defender y cuidar siempre a nuestras jubiladas y jubilados”.