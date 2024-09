Buscan garantizar el suministro eléctrico a los sectores más vulnerables de la Provincia

El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, presentó un proyecto de ley que apunta a garantizar el suministro de energía eléctrica a los sectores más vulnerables del territorio provincial.



La iniciativa propone que las empresas proveedoras de electricidad no puedan interrumpir el servicio a beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo; personas inscriptas en el monotributo social; beneficiarios de pensiones no contributivas, jubilados, pensionados y monotributistas que no superen tres salarios mínimos; beneficiarios de seguro de desempleo; personas electrodependientes y trabajadoras de casas particulares.



Asimismo, el proyecto establece la creación de planes de pago para que quienes estén en situación de mora puedan regularizar su situación, a la vez que estipula sanciones para las empresas prestatarias que incurran en algún incumplimiento.