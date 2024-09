En Bogotá queda cerca el cielo

No Te Va Gustar anunció lanzamiento de nuevo disco en vivo grabado y filmado en Bogotá: Desde acá qué cerca queda el cielo; cuyo primer sencillo adelanto se estrenó este jueves.

El álbum fue grabado y filmado en vivo en el concierto que la banda dio el pasado 22 de febrero de este año en el Movistar Arena de Bogotá, con el show de la Gira 30 Años. Fue el concierto individual más grande de la historia de la banda en Colombia y las emociones estuvieron a flor de piel.

Esta versión de “Memorias del olvido” capta a la perfección la euforia que se sintió en lo que sin dudas fue uno de los momentos más altos del show.

Esta canción tiene un lugar muy especial en el corazón de los seguidores colombianos de la banda y lo demostraron cantando a todo pulmón.

Este hit de NTVG es uno (si no el más) de los temas más pedidos por el público en lo que viene siendo la gira de este año, cuya letra desgarradora invita a cantar a los gritos a la vez que genera un clima íntimo y emotivo.

Entre las acciones del público que aportaron aún más emoción a la noche, se cuenta el encendido de las linternas de los celulares a los que les habían colocado filtros de colores amarillos, azules y rojos (como la bandera de Colombia) y durante toda la canción el arena se convirtió en una verdadera obra de arte.

El especial audiovisual del show entero cuenta con 18 canciones, fue dirigido por Oliver Lee Garland y se estrenará completo en YouTube el 10 de octubre.

Mientras tanto, la banda se encuentra en plena realización de su Gira 30 Años que tiene casi 70 shows anunciados para este 2024 con paradas en 15 países incluidos Uruguay, Argentina, Chile, Perú, México, Paraguay, Ecuador, Colombia, USA, España, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Costa Rica y Alemania.

¡ENTRADAS AGOTADAS NEW YORK! 🤘🗽 Gracias por este SOLD OUT! Thank you! Estamos muy ansiosos por reencontrarnos el 21/9 en el Sony Hall! 🙌



¡USA! Vuelan las entradas para Washington DC y Charlotte y quedan las ÚLTIMAS para Miami! 🇺🇸



🎫 Entradas: https://t.co/mjnjiJQw4y pic.twitter.com/vmZP1UkIYh