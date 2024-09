IOMA anunció que reintegrará “los cobros indebidos” de los médicos de FEMEBA

En medio del creciente conflicto entre el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA), la obra social anunció que a partir del próximo lunes, le descontará los cobros indebidos a la entidad médica.

A través de un comunicado, el IOMA informó que “se reintegrará a los afiliados lo que les hayan cobrado para su atención médica”, y puso a disposición un link para iniciar el trámite del reintegro.

FEMEBA, ya dijimos que no vamos ceder a extorsiones. ¿De verdad se animan a insinuar que no nos importan las dificultades de los afiliados? Es por eso que cortamos convenio con ustedes, porque ustedes generan esos problemas, tal como se ve en el anuncio de corte de servicios. pic.twitter.com/hzX26ODbc1 — Homero Giles (@homerogiles) September 10, 2024

La medida dispuesta por la obra social que conduce Homero Giles, fue oficializada después de que los médicos llevarán a cabo esta semana el segundo corte de servicios por 48 horas para los afiliados del IOMA en todo el territorio bonaerense –la anterior protesta había sido la semana pasada-.

“FEMEBA no solo pone en riesgo la salud de nuestros afiliados, sino que los extorsiona obligándolos a pagar de forma particular lo que para IOMA es una modalidad considerada cobro indebido. El mismo no corresponde que sea asumido por los pacientes, ya que la entidad se financia a través de una cápita que IOMA paga todos los meses”, comunicó la obra social.

Corte de servicios al IOMA.

Invitamos a difundir esta pieza gráfica. pic.twitter.com/KJtMU9IkQ5 — FEMEBA Oficial (@femebaok) September 11, 2024

El conflicto comenzó luego de una resolución del Directorio de IOMA, que prescindió de los servicios de FEMEBA en once partidos del noroeste bonaerense: Junín, Rojas, Colón, General Arenales, Leandro N. Alem, Chacabuco, General Viamonte, General Pinto, Florentino Ameghino, Alberti y Bragado.

Mientras FEMEBA cuestionó “la intransigencia” de IOMA y alertó que se vieron afectados más de 1.000 médicos, la obra social justificó la resolución ante “prácticas indebidas” y “para proteger los derechos y la atención” de los afiliados.