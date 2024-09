Cristina a Milei: “Largue la escuela austríaca y cace el manual argentino”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció en público este viernes en Merlo, donde recibió la distinción Honoris Causa de la Universidad Nacional del Oeste.

En ese marco, y ante la presencia de dirigentes del peronismo bonaerense, brindó la clase magistral titulada “Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido”.

La exmandataria dedicó gran parte de su discurso para responderle al presidente Javier Milei, luego del acalorado cruce de la semana pasada en redes sociales.

En vivo desde Merlo donde recibiré la distinción Honoris Causa de la @UNdelOeste y brindaré la conferencia “Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido” en el marco de la asignatura "Pensamiento Nacional y Latinoamericano". https://t.co/AxznSvxL9w — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 13, 2024

Entre sus frases más destacadas, CFK habló de la crisis económica que atraviesa el país, y advirtió que “el problema es la escasez de dólares”.

“Los precios se mueven a partir de los movimientos del dólar”, describió, y cuestionó duramente el modelo económico libertario.

“El déficit fiscal no es lo mejor para un país, pero así cualquiera: no haciendo obras públicas, no comprando vacunas, ahogando a las provincias”, ironizó. Y contrapuso: “La gracia es que la gente coma y administres el Estado”.

Párrafo siguiente, refutó los postulados ideológicos de Milei “Las ideas austríacas chocaron con la pared argentina. Presidente, lárguelo a Friedman y la Escuela Austríaca y cace el manual argentino”, sugirió la expresidenta.

“Siéntese a administrar”, acotó. En ese instante, hizo un paréntesis para expresar un inesperado elogio hacia Milei por haber logrado desplazar del FMI al director Rodrigo Valdés. “Ha conseguido que lo saquen. Me hubiera gustado que ese empeño lo hubiese tenido otros”, apuntó.

Por otra parte, Cristina sostuvo que el país padece “una auténtica tragedia social, que vemos en los jubilados, en los precios de los remedios y en los salarios deprimidos”.

“Todo este combo nos han llevado a ser el país de la región más caro en dólares. Todos los países están creciendo, nosotros vamos para atrás”, apuntó, y sentenció: “Milei no tiene un plan de estabilización”.