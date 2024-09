De Loredo fue la voz cantante de la sumisión radical: “Ancla fiscal razonable”

El titular del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, evitó -tal y como lo viene haciendo durante todo el año- criticar a la gestión de Javier Milei y ensayó elogios hacia el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Presidente.

“Fue ratificar a propios y extraños que cualquiera sea la turbulencia de la economía, hay un ancla fiscal que la va a sostener en todo tiempo y lugar, eso es razonable y lo acompañamos”, enfatizó el legislador cordobés.

Al aludir al anuncio de que el jefe de Estado vetará todo lo que implique un gasto, dijo tomarlo “bien” bien desde “la perspectiva que todo aquello que sea irresponsable y no tenga previsión presupuestaria” debe procederse de esa manera.

“Tenemos indicación del norte del gasto, si después tenés menos recursos, no significa que no esté la previsión del gasto, tanto en tema universitario y previsional, decidió ahorrar de más ahí. La consigna es que no haya propuesta que prevea un gasto sin que especifique de donde salen los fondos”, argumentó De Loredo.

Finalmente, evitó sentar postura tajante en torno al ajuste universitario y explicó que “cuando aprobamos hago lo hacemos a conciencia, lejos de las exageraciones del kirchnerismo”.