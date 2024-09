Adorni se entusiasma con un “equilibrio fiscal” de por vida

El vocero presidencial Manuel Adorni destacó que la presentación del Presupuesto 2025 por parte del presidente Javier Milei en el Congreso muestra el valor que da el Gobierno a la palabra, porque es “la primera vez en la historia” que un primer mandatario argentino explicó “a los pagadores de impuestos” cómo se va a distribuir el fruto de su esfuerzo, pese a que en ningún momento del mensaje del mandatario esgrimió cifras.

En este sentido, mencionó que independientemente de “cualquier gesto de buena intención que puedan tener en el Congreso” todas las leyes que impliquen un aumento de gasto deberán explicar “tal cual marca la ley, qué partida se va a reducir para poder afrontarlo”.

Por otro lado, Adorni señaló que los contribuyentes que se adhieran al régimen de regularización de activos podrán “pagar el impuesto obligatorio en dólares, con una transferencia bancaria internacional”, y recordó a quienes quieran participar de la primera etapa de regularización que “el pago debe hacerse antes del 30 de septiembre”.

“Es la primera vez también que se blinda el déficit fiscal y el presupuesto estará anclado a los ingresos. Los gastos van a estar anclados a los ingresos y esto es más o menos cómo funciona el sector privado”, exclamó el portavoz en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Acto seguido, aseveró que “el Estado no quiebra, pero sí lo que hace es multiplicar pobres, que es lo que nos ha pasado, décadas y décadas y décadas de déficit fiscal”.

“A partir de ahora el equilibrio fiscal va a ser norma no solo por el Presupuesto 2025, sino para todo lo que venga en la Argentina”, exclamó, para luego dar cuenta que “vamos a pretender que todas las leyes que impliquen un aumento de gasto expliquen qué partida se va a reducir para poder afrontarlo”.

Por otra parte, indicó que “la inflación núcleo es la que más miramos dentro del desprendimiento de la inflación general, pero está dentro de lo que teníamos previsto en estos meses. La política monetaria impacta después en el número inflacionario y lleva varios meses, y va a seguir así hasta que la inflación sea un tema del pasado en la República Argentina. Así que no sólo que no nos preocupa, sino que lo teníamos previsto”.

“Lo que el Presidente manifestó es que nosotros nos podemos hacer cargo de las finanzas o de la caja y del equilibrio de las cuentas públicas del Gobierno nacional. No nos podemos hacer cargo de lo que hagan las provincias con sus cuentas porque tienen la autonomía para decidir qué hacer y qué no hacer”, prosiguió Adorni.

En igual tono, manifestó que “el Presidente lo que hizo sin distinción es apelar al equilibrio fiscal, a que todas las provincias tengan como regla el equilibrio fiscal, como también los más de 2 mil municipios que tienen que tener control de sus cuentas y tratar de que sus arcas estén equilibradas. Es un trabajo que hacemos entre todos, que tienen que hacer la Nación por nuestra propia salud financiera, y también lo tienen que hacer las provincias por su propia salud financiera”.

“Hay jurisdicciones que están haciendo un buen trabajo y hay otras que no. Después cada uno sabrá qué hacer y cuál es el trabajo que le corresponde hacer, si tiene o no que corregir el camino de sus gastos”, juzgó el funcionario y ponderó que “lo que va a pasar es que las provincias que tengan equilibrio fiscal, efectivamente les va a ir muy bien y las que no lo tengan van a empezar a tener problemas financieros serios”.

Asimismo sostuvo que “el Estado nacional cumple con todo lo que le marca la ley. Sí es cierto que se han recortado partidas que eran de estricto cumplimiento por parte de las provincias y que el Gobierno nacional no tenía obligación de transferir o de cumplir con ese pago”.

“En cuanto al presupuesto en sí, a que se pueda rechazar o no. Sería muy extraño que se rechace el presupuesto en virtud de que lo único que hace el presupuesto es garantizar que no vamos a dilapidar recursos. Se podrán debatir un montón de puntos. Creo que sería la primera vez en la historia que a un Presidente le rechazan dos presupuestos seguidos, tengo que buscar registros”, deslizó.

Y completó: “Apelamos a la responsabilidad de todos para para probar un Presupuesto absolutamente de vanguardia, en términos de no excedernos nunca más ni un peso de lo que hay en las arcas públicas y entender hay un cambio de época, en la Argentina, y uno de ellos es en cómo se gasta el dinero de los contribuyentes”.