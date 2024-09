¡Qué vuelva el VHS!: “Máxima” sigue siendo la serie más comentada en redes sociales

La empresa líder mundial en datos e insights, Kantar IBOPE Media, realiza un estudio que hace foco en el top 20 de contenidos de streaming que generaron la mayor cantidad de conversaciones e interacciones en redes sociales. De acuerdo al último monitoreo, el ranking estuvo liderado por Máxima.

Vale consignar que el “diálogo digital” que se mensura contempla menciones y hashtags en un tweet, un ‘me gusta’ o compartiendo.

Como quedó dicho, el ranking correspondiente al mes de agosto lo encabeza Máxima de Max. Una nueva serie basada en la vida y los primeros años de Máxima Zorreguieta como reina consorte de los Países Bajos, y consiguió el mayor número de interacciones y menciones en redes sociales.

El segundo lugar lo ocupa Elite, un drama adolescente español de Netflix que lleva ocho temporadas. También se encuentran en el ranking El encargado la serie protagonizada por Guillermo Francella que puede encontrarse en Disney+ y cuya tercera temporada definitivamente sepultó todo lo bueno de las primeras y No puedo vivir sin ti la livianísima comedia más reciente de Adrián Suar que forma parte del catálogo de Netflix.

Algunas de las otras series y películas con mayor cantidad de vistas y potencial alcance de sus menciones generadas fueron La isla de las tentaciones (Prime Video), Emily en París (Netflix), The Umbrella Academy (Netflix), Respira (Netflix) y Only Murders in the Building (Disney+).