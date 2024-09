Intendente cristinista disconforme con el mensaje de Milei: “Un pelotudo importante”

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, se mostró muy crítico con la presentación del Presupuesto 2025 y consideró que el presidente Javier Milei es un “pelotudo importante, sin una buena medida que mostrar”.

En tanto, objetó la resolución del Gobierno nacional que impide que en las boletas de luz, agua y gas se incluyan impuestos y tasas municipales. “Es una de las medidas por el cual Milei nos quiere perjudicar y, como no tiene una buena para mostrar, ha centrado su mira en la provincia de Buenos Aires por el gobernador que tenemos, el mejor de la historia”, aseveró.

Por otro lado, criticó la “maldad” de los funcionarios de La Libertad Avanza, aludiendo puntualmente a las represiones que vienen teniendo lugar ante la protesta social.

“Patricia Bullrich le hace mal a la policía. Los buenos policías no están para reprimir. No podemos estar discutiendo si una nena va o no va a una manifestación. Ya se había retirado la gente de la plaza e igual los cagaron a palos”, lamentó.

Acto seguido, sostuvo que “Bullrich traicionó a los Montoneros, es la que dijo que iba a encontrar a Loan en la panza de un yaguareté. La policía tiene que cumplir un rol en la sociedad”.

Mientras tanto, la vicepresidente Victoria Villarruel “quiere incorporar a los milicos asesinos a un status que no corresponde. Cuando se mezcla todo sale perjudicado el pueblo argentino y va a salir afectada la policía, que tiene que pensar qué lugar ocupa. El rol de la represión no va, porque la pobreza, la indigencia no se combate pegándole a los jubilados”.

“A Milei sólo le interesa mostrar una virilidad que no tiene. Es la peor de las castas, compró a las ratas radicales por 2 pesos. Es el peor Gobierno de la democracia junto con el de Carlos Menem. No veo nada bueno de este gobierno, son mala gente, gente de mierda. Me dicen ‘buenos días’ y abro el paraguas”, describió en declaraciones a la FM 97.1.

Por último, Zurro se refirió a la relación del Gobierno nacional con el provincial y señaló que "el ladrón de Milei nos robó 6 billones de pesos, nos robó a todos los bonaerenses”.

“Axel Kicillof está haciendo maravillas y a Milei le molesta que hay un Estado presente y que le cumple a la gente, como con la incorporación de la obligatoriedad de la educación desde los 3 años. Milei te dice que no tiene plata, pero bueno, generala pelotudo, si sos el Poder Ejecutivo”, remató.