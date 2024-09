Desde España llega “Metus”, la cara más desconocida del miedo

Metus -miedo en latín-, es un One Man Show de comedia dramática, donde el propio miedo viene hablarnos. Quiere reivindicar una visión sobre sí mismo diferente a la que estamos acostumbrados a saber sobre él.

La pieza de Samuel Padilla codirigida por Susana Álvarez pretende hacernos ver quién es el miedo realmente, por qué tenemos miedo, qué significa tener miedo, descubriéndonos, de este modo, su relación con los seres humanos y sus implicaciones más profundas.

Desea hacernos ver la realidad en la que vivimos gracias a él, oculta ante nosotros mismos, con un objetivo; que el ser humano se libere de él. Metus, en el fondo está cansado del ser humano y propondrá estrategias y consejos para que podamos librarnos de él.

Es una obra que está de gira internacional, lleva dos años en España y es la segunda vez que viene a la Argentina, siendo la única función este viernes 20 de septiembre, a las 21 horas, en el Teatro El Vitral, calle Rodríguez Peña 344 con entradas disponibles vía Alternativa ($ 10.000).

“Sentarse a escribir sobre uno da pereza, y resumir su vida también, pero voy a ser breve para que te puedas hacer una idea. Madrid me vio nacer, Buenos Aires me vio crecer e Italia me vio madurar”, introduce Padilla.

Y resalta: Las expresiones de arte son infinitas, y me dedico a dos de ellas: una en el ámbito clínico, como médico acupuntor y otra, en el ámbito teatral como actor, dramaturgo y productor. Mi formación continuada en ambas artes despierta en mí una necesidad incipiente de crear, con el convencimiento firme de que el arte puede sanar”.