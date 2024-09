Cornejo rechazó la “ridícula” suspensión de los radicales-libertarios

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, criticó la decisión de la Convención Nacional de la UCR de suspender la afiliación de los diputados del partido que fueron cooptados por el presidente Javier Milei para confirmar el veto presidencial a la nueva fórmula jubilatoria.

“La política de mayorías populares no es para sectas, ni se hace con purgas. La UCR no es una agrupación universitaria, es un partido nacional. Esta decisión está mal”, exclamó el mandatario cuyano a través de las redes sociales.

En este sentido, les pidió “a las autoridades del partido que asuman la tarea de conducir, no que sean la voz de una facción”.

La política de mayorías populares no es para sectas, ni se hace con purgas. La UCR no es una agrupación universitaria, es un partido nacional. Esta decisión está mal.



Le pido a las autoridades del partido que asuman la tarea de conducir, no que sean la voz de una facción. https://t.co/4f0shG8fJb