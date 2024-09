Fractura en el bloque radical: “No hace falta expulsarlos, ya se fueron”

El diputado nacional de la UCR, Fernando Carbajal, justificó la decisión de sancionar a los legisladores cooptados por el presidente Javier Milei y evaluó que es “una medida dura y necesaria”.

“Siempre es mas fácil ser oficialista, pero fuimos electos para defender la República y la calidad institucional y poner limites a la prepotencia”, planteó a través de un posteo en redes sociales.

En tanto, sostuvo que “ahora corresponde el reordenamiento del bloque para tratar de mitigar el daño causado. Las banderas de la decencia y la calidad institucional,como presupuesto del desarrollo, no pueden ser sacrificadas en el altar del neo menemismo”.

Ahora corresponde el reordenamiento del @diputadosucr para tratar de mitigar el daño causado. Las banderas de la decencia y la calidad institucional,como presupuesto del desarrollo, no pueden ser sacrificadas en el altar del neo menemismo. https://t.co/PiMtkssmkd — Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) September 16, 2024

Luego, en declaraciones a Radio Perfil, amplió señalando que “un partido que no tiene límites, que no tiene marcos dentro de los cuales moverse, me parece que no tiene futuro”.

“Lo más grave que han exhibido estos cuatro diputados, además de rehuir el mandato del propio bloque en la decisión de dar esta pelea por la fórmula previsional, es que hay un deber de coherencia, y a quienes más groseramente han traicionado a estos diputados es a ellos mismos”, expuso el legislador formoseño.

En igual tono, consignó que “ellos cuatro votaron dentro del bloque primero para llevar adelante esta pelea, y luego, en el propio recinto, votaron para sostener y llevar adelante esta fórmula previsional. Esto cambia después de una visita a la casa del Presidente, donde se sacan una foto bastante patética, y en base a esto dan vuelta su posición. Entonces, esto genera, lógica y justificadamente, todo tipo de sospechas en la sociedad”.

“Uno puede cambiar de posición a lo largo de la vida, pero cuando uno cambia de posición para estar en un lugar más incómodo y más difícil, cuando uno critica al Gobierno y es oposición, uno puede entender que esto responde a las convicciones. Ahora, cuando estos cambios se hacen para estar mejor y sumarse al oficialismo, la sospecha de que esos cambios no son por convicciones sino por interés, es casi una consecuencia lógica y necesaria. Y esto es lo que han hecho estos diputados”, argumentó.

Acto seguido, manifestó que “el bloque quedó fracturado el día que se sacaron esa foto patética de sumisión con el presidente Milei”.

Y recordó “cuando ellos se sumaron al Pacto de Acassuso, con Patricia Bullrich y Luis Petri, desde ahí ya está fracturado el bloque. Antes teníamos discusiones internas y diferencias, pero había puntos en los que todavía había ciertos consensos mínimos”.

“No sé cuál va a ser la actitud que ellos van a adoptar. Para mí está muy claro que deberían mantener una línea de coherencia. Si fueron a sumarse al oficialismo, lo lógico sería que integren el bloque o alguna suerte de interbloque con el oficialismo, como hizo Lourdes Arrieta, que formó un interbloque. Ellos podrán armar un bloque y acordar acciones con el oficialismo. Están fuera del bloque, no hace falta expulsarlos. Ya se fueron”, concluyó Carbajal.