Anticoncepción: autonomía para elegir y planificar tu futuro

Con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción, que se celebra el 26 de septiembre, la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA) impulsa la campaña #AnticoncepciónEsElegir para resaltar la importancia de la anticoncepción como un derecho fundamental que otorga autonomía para decidir, planificar y vivir de manera segura y placentera.

La campaña de este año pone énfasis en cómo la anticoncepción se ha convertido en una herramienta esencial para que cada persona pueda decidir cuándo y cómo formar una familia, si así lo desea.

“Hoy, más que nunca, la anticoncepción es sinónimo de autonomía. Nos permite tomar decisiones informadas sobre nuestra salud sexual y reproductiva, planificar nuestro futuro y vivir con seguridad”, afirma la doctora María Elisa Moltoni, presidenta de AMAdA.

El acceso a métodos anticonceptivos modernos y seguros no siempre fue una realidad. En el pasado, la falta de opciones limitaba la capacidad de las personas, especialmente de las mujeres, para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Hoy, gracias a los avances en salud sexual y reproductiva, contamos con una amplia gama de métodos anticonceptivos que nos permiten elegir el que mejor se adapte a nuestras necesidades y estilo de vida.

“El poder de elegir es un derecho que hemos conquistado, y la anticoncepción es la herramienta que lo hace posible. Es fundamental que cada persona tenga acceso a la información correcta para poder elegir el método que mejor se adapte a su situación y prioridades”, acota la doctora Lorena Bozza, vicepresidenta de AMAdA.

En Argentina contamos con una amplia variedad de métodos anticonceptivos, algunos incluso de acceso gratuito, que permiten una elección personalizada. Estos métodos incluyen opciones de corta duración como inyecciones, parches, pastillas y anillos vaginales, hasta alternativas de largo plazo como DIU e implantes. Estos métodos pueden combinarse con el uso del preservativo para potenciar su efectividad y, a su vez, brindar una protección esencial contra infecciones de transmisión sexual (ITS).

La importancia de la prevención de ITS no puede pasarse por alto. “Las infecciones de transmisión sexual son una realidad que no podemos ignorar. Enfermedades como el VIH, la sífilis, la gonorrea, la clamidia y la hepatitis B y C, pueden tener un impacto duradero. El preservativo, como protagonista en esta estrategia, se erige como una defensa esencial contra ellas”, suma Bozza.

La campaña también busca promover un enfoque integral de la salud sexual, donde la anticoncepción no sólo se vea como una medida preventiva, sino como una parte esencial del bienestar general.

“Elegir un método anticonceptivo no es solo una decisión de cuidado, es una forma de empoderarse y vivir la sexualidad de manera libre y responsable.

Además, la anticoncepción moderna nos permite contar con algunos beneficios más allá de la anticoncepción que pueden favorecer a muchas personas, como mejorar su calidad de vida, reducir sus dolores, su sangrado, entre otros”, puntualiza Moltoni.

Durante todo septiembre, AMAdA invita a la comunidad a sumarse a la conversación utilizando el hashtag #AnticoncepciónEsElegir en redes sociales, compartiendo experiencias, aprendiendo sobre las diferentes opciones y reflexionando sobre la importancia de la anticoncepción en la vida cotidiana.

Además, se realizarán diversas actividades, como webinars, jornadas de formación y colaboraciones con influencers y profesionales de la salud, para amplificar el mensaje y garantizar que la información llegue a todos los rincones del país.

“El futuro está en nuestras manos, y la anticoncepción es una de las herramientas más poderosas para construirlo. En este Día Mundial de la Anticoncepción, te invitamos a informarte, decidir y planificar tu vida con autonomía y seguridad”, concluye la titular de AMAdA.