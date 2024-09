Las personas con discapacidad podrían aumentar entre un 3 y 7 % el PBI si no estuvieran excluidas

Con un llamado a “revertir la invisibilidad” de las personas con discapacidad para superar las brechas educativas y laborales, y el reclamo de un censo nacional actualizado, importantes referentes del sector disertaron este miércoles en la Legislatura porteña, en el marco del IX Congreso Internacional “Dis-capacidad: de la inclusión a la convivencia” que organizó el Centro para el Estudio de las Relaciones Interpersonales (CERI) del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral.

El congreso se desarrolló en un colmado Salón San Martín de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, y constó de cinco paneles, en los que hablaron especialistas, académicos y empresarios del sector privado que trazaron una radiografía de la situación que atraviesan las personas con discapacidad en el país, en sus múltiples dimensiones: salud, educación, empleo y familia. El encuentro concluyó con un mensaje del joven emprendedor Mateo Salvatto.

La inauguración del encuentro estuvo a cargo del rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez; de la directora del CERI y decana del Instituto de Ciencias para la Familia, Lorena Bolzon; la subdirectora de la Agencia Nacional de Discapacidad, Romina Núñez; la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, y la diputada por la ciudad, María Luisa González Estevarena.

“Debemos pasar de la simple tolerancia a la valoración de lo diferente. No nos podemos dar el lujo como sociedad de no contar con la alegría ingenua y cristalina del rostro de un chico con síndrome de Down. Debemos reconocer la diversidad para enriquecer nuestra sociedad”, sostuvo Rodríguez en su presentación.

Para Bolzon, “con la selección biotecnológica, actualmente en Europa difícilmente uno se cruce con personas con síndrome de Down. Contrariamente a esta cultura del descarte, toda vida es importante, y debemos construir una sociedad más empática e inclusiva. Hay que transformar nuestra mirada sobre la discapacidad para generar un cambio social”.

Por su parte, Nuñez habló de la necesidad de que haya una “decisión política de cada jurisdicción para cubrir los derechos de las personas con discapacidad. Las leyes están. Desde la Nación, acompañamos el diseño de políticas, pero se requiere la decisión jurisdiccional de cada provincia para garantizar prestaciones de salud y educación”.

La legisladora Estevarena adelantó que la Legislatura tratará “una ley de capacitación obligatoria en discapacidad en la función pública porteña” y abogó por “una sociedad que sea más equitativa y justa”.

Finalmente, Muzzio sostuvo que la discapacidad es parte de “una agenda silenciosa. Tenemos la obligación de darles visibilidad y espacio” y reclamó: “Hay una necesidad de contar con un censo nacional exhaustivo. En CABA, el 10 % de la población tiene algún tipo de discapacidad pero el porcentaje es mayor en el país”.

Luego, hubo una conferencia a cargo de Belén Aliciardi, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), PNUD, OEA y CAF, quien abordó la problemática de cómo fomentar la inclusión a través de las compras públicas y también planteó la necesidad de contar con un censo nacional que brinde cifras actualizadas del sector.

“Las personas con discapacidad son la primera minoría en el mundo, pero totalmente invisibilizada. Hay que revertir esa invisibilidad. Nuestro PBI aumentaría de 3 a 7 puntos si los incluimos. Nos falta un censo nacional en material de discapacidad, en 2010 fue el último y esto genera una distorsión en la aplicación de políticas. No tenemos cifras actuales. Es la gran deuda pendiente en nuestro país. Lo peor es no saber o tener miedo a saber. Sería interesante conocer cuántas personas con discapacidad tienen trabajo hoy en el país. Sin indicadores no podemos trabajar, para ver si las políticas se estancaron o avanzaron”, dijo Aliciardi.

A continuación, se desarrollaron los paneles “Discapacidad y sociedad”, “Discapacidad y educación”, “Discapacidad y mercado laboral” y “Salud integral y familia”, en los que expusieron especialistas de esos ámbitos que trazaron una radiografía de las dificultades que enfrenta este sector de la población.

El panel final -”Discapacidad hoy”- estuvo a cargo de Mateo Salvatto, CEO y fundador de Asteroid Technologies y desarrollador de la aplicación Háblalo. “Gracias por poner la discapacidad en agenda. Ya hay casi 420 mil usuarios activos que aprovechan la aplicación en 75 países de los 5 continentes de forma diametralmente gratuita. No tiene publicidad. No hay costo indirecto”, destacó.

A modo de conclusión del encuentro, la decana del Instituto de Ciencias para la Familia sostuvo que “las personas con discapacidad sólo tienen barreras que nosotros ponemos. Hoy se reconoció la falta de tener un censo nacional de discapacidad. Una de las barreras más duras es la falta de acceso al mundo del trabajo. Es necesario el trabajo en red, conectados entre empresas, educación y ONGs. Lo que nos falta es decisión”.