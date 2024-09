Gray volvió a condenar la “cooptación” del peronismo a manos de La Cámpora

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, reiteró cuestionamiento al rumbo de su fuerza política, ya que “el peronismo, que hoy tendría que ser oposición, está cooptado por La Cámpora”.

“Sueño con otro país y otra provincia. Quiero vivir en un país tranquilo y normal, donde podamos trabajar y desarrollar nuestras actividades. También anhelo una provincia con otra perspectiva y otro tipo de crecimiento. En la provincia de Buenos Aires, llevamos 30 años lidiando con la inseguridad”, lamentó en declaraciones a la AM 950.

En este escenario, evaluó que “hay que construir una corriente de opinión con gente que quiera algo distinto, ni un extremo como este gobierno, ni una manga de locos como los que tenemos en nuestro propio espacio”.

En lo que hace a su distrito, manifestó que “el municipio está estabilizado y no tiene deuda desde hace muchos años. A lo largo de todos estos años, he vivido en una montaña rusa porque Argentina hace rato que no tiene dos o tres años de estabilidad”.

“Tenemos que enfocarnos en una agenda de cosas básicas. El gobierno tiene una agenda muy fuerte y marca el ritmo todos los días, pero enfrente debería haber una oposición seria y responsable”, añadió Gray.

Luego criticó que “esa oposición, que debería ser liderada por Máximo Kirchner, no existe. El peronismo que debería estar en la oposición está cooptado por La Cámpora”.